ओसरगाव येथे शनिवारी पारंपरिक खेळांची कार्यशाळा
ओसरगाव येथे शनिवारी
पारंपरिक खेळांची कार्यशाळा
राजे प्रतिष्ठान सिंधू आणि ओसरगाव नं. १ शाळेचा उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. ७ : जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ओसरगाव नंबर १ येथे शनिवार १० जानेवारीला शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मल्लखांब, लाठी–काठी व धनुर्विद्या या पारंपरिक खेळांची विशेष कार्यशाळा होणार आहे. सकाळी साडे आठ ते दुपारी अकरा या वेळेत ही कार्यशाळा होईल.
या कार्यशाळेस जिल्हा शिक्षण विभागाच्या जिल्हा समन्वयक स्मिता नलावडे, केंद्रप्रमुख बोर्डवे सूर्यकांत चव्हाण, सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक पतपेढीचे अध्यक्ष चंद्रसेन पाताडे तसेच शाळा व्यवस्थापन समिती ओसरगाव नंबर १ चे अध्यक्ष जीवबा अपराजे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कार्यक्रम होणार आहे. राजे प्रतिष्ठान सिंधू आणि ओसरगाव शाळा यांच्यावतीने हा उपक्रम होत असल्याची माहिती राजे प्रतिष्ठानचे विवेक परब आणि मुख्याध्यापक किशोर कदम यांनी दिली.
या कार्यशाळेसाठी बाळकृष्ण कवळे हे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकांसह विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत. शारीरिक तंदुरुस्ती, शिस्त, आत्मविश्वास आणि भारतीय परंपरेशी नाते जोडणारे हे पारंपरिक खेळ विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहेत. या कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.
