मुणगे आडवळवाडी किनारी सिगलचे थवे
16207
मुणगे ः आडवळवाडी किनारी सिगल पक्ष्यांचे थवे दृष्टीस पडत आहेत.
मुणगे आडवळवाडी
किनारी सिगलचे थवे
मुणगे, ता. ७ ः येथील आडवळवाडी समुद्र किनारी सिगल पक्ष्यांचे आगमन झाले आहे. या परिसरात पक्ष्यांची मोठी वर्दळ दिसते आहे. सिगल पक्षी दरवर्षी थंडीच्या हंगामात कोकण किनारपट्टीवर स्थलांतर करतात. हे पक्षी रशिया आणि उत्तर युरोपातील बर्फाच्छादित प्रदेशातून ५-६ हजार किलोमीटरचा प्रवास करून येथे दाखल होतात. सिगलच्या आगमनाने कोकण किनारपट्टीवर पर्यटकांची गर्दी वाढली आहे. हे पक्षी पाहण्यासाठी आणि त्यांचे फोटो काढण्यासाठी पर्यटक मोठ्या प्रमाणात समुद्र किनारी येत आहेत. आडवळवाडी येथील किनाऱ्यावर सिगलचे थवे दाखल झाले आहेत. हे थवे पाहण्यासाठी येथील ग्रामस्थांसह पर्यटक गर्दी करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.