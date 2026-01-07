जीर्ण जलवाहिनी अखेर बदलली
सावंतवाडी-संचयनी परिसराला आता स्वच्छ पाणी

सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ७ ः शहराची मुख्य बाजारपेठेत संचयनी परिसरातील १० कुटुंबांना दीड महिन्यांपासून होणारा गढूळ आणि दूषित पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न नवनिर्वाचित नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांनी मार्गी लावला. नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यानंतर अवघ्या ७ दिवसांत त्यांनी ही जुनी जलवाहिनी बदलून नवीन लाईन टाकण्याचे काम पूर्ण केले.
​मुख्य बाजारपेठेतून गेलेली नळपाणी पुरवठा वाहिनी अत्यंत जीर्ण झाली होती. ती फुटल्याने त्यात ड्रेनेजचे पाणी मिसळत होते. यामुळे परिसरातील नागरिकांना दूषित पाणी मिळत होते. पिण्याच्या पाण्याची दुसरी व्यवस्था नसल्याने याच पाण्याचा वापर करावा लागत असल्याने अनेक नागरिक आजारी पडले होते. ​पालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान प्रभाग सहामधील रहिवाशांनी सूर्याजी यांच्याकडे ही कैफियत मांडली होती. त्यावेळी त्यांनी प्रशासनाला तत्काळ याची कल्पना दिली होती. निवडणूक जिंकल्यानंतर कोणतीही दिरंगाई न करता त्यांनी सात दिवसांत प्रशासनाकडून पाठपुरावा करून मुख्य बाजारपेठेतील ही लाईन बदलली. मंगळवारपासून या कुटुंबांना आता स्वच्छ पाणी मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.
​मुख्य बाजारपेठेसारख्या वर्दळीच्या ठिकाणी नवीन जलवाहिनी टाकण्याचे मोठे आव्हान होते. हे काम यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्याबद्दल नागरिकांनी समाधान व्यक्त करत नगरसेवक सुर्याजी आणि पालिका प्रशासनाचे आभार मानले. या कामासाठी सहकार्य करणारे पाणी पुरवठा विभागाचे संजय पोईपकर, अभियंते दिनेश बर्डे, प्लंबर जावेद आणि बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांचे नगरसेवक सूर्याजी यांनी आभार मानले.

