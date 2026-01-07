मराठीचा अभिजात दर्जा टिकवा
सावंतवाडी ः विश्वकोश नोंद लेखन कार्यशाळेचे उद्घाटन करताना नगराध्यक्षा श्रद्धा भोसले. बाजूला वृंदा कांबळी, डॉ. शरयू आसोलकर, महादेव देसाई, वर्षा देवरुखकर व इतर.
श्रद्धा भोसले ः सावंतवाडीत विश्वकोश नोंद लेखन कार्यशाळा
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ७ ः विश्वकोश निर्मिती मंडळाचा नोंद लेखन कार्यशाळेचा उपक्रम स्तुत्य आहे. यामुळे मराठी भाषेला मिळालेला अभिजात दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी निश्चित मदत होईल, असे प्रतिपादन नगराध्यक्षा श्रद्धा भोसले यांनी येथे आज केले.
महाराष्ट्र शासन मराठी भाषा विभाग, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ मुंबई आणि अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने विश्वकोश नोंद लेखन कार्यशाळा आज येथील राणी पार्वती देवी हायस्कूलच्या सभागृहात झाली. व्यासपीठावर महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ सदस्य ज्येष्ठ साहित्यिक वृंदा कांबळी, डॉ. शरयू आसोलकर, वामन पंडित महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे सदस्य महादेव देसाई व प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ संपादकीय सहाय्यक वर्षा देवरुखकर यांनी उपस्थित राहून मार्गदर्शन केले. या कार्यशाळेला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांबरोबरच साहित्यप्रेमींनी देखील उपस्थिती दर्शवली.
मराठी भाषा मंडळाचे सदस्य भरत गावडे यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी त्यांनी सावंतवाडीत मराठी भाषा मंच स्थापन करण्याबाबत सुतोवाच केले आहे. त्यासाठी नगराध्यक्ष भोसले यांनी सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले. मराठी भाषा जोपासणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे आणि त्यासाठी प्रत्येकाने कटिबद्ध असले पाहिजे, असे मत म. ल. देसाई यांनी व्यक्त केले.
या कार्यक्रमाला सावंतवाडीचे नगरसेवक प्रतीक बांदेकर, सुधीर आडिवरेकर यांनी सदिच्छा भेट दिली. अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा सावंतवाडीचे अध्यक्ष विजय गावडे, राणी पार्वती देवी प्रशालेच्या मुख्याध्यापिका प्रा. कशाळीकर, मराठी भाषा मंडळाचे सदस्य विठ्ठल कदम यांनी शुभेच्छा दिल्या. मनोहर परब यांनी सूत्रसंचालन केले. विजय गावडे यांनी आभार मानले.
