धरण, सभागृह, रस्ता नजिकच्या काळात मार्गी
कळवंडेत धरण, सभागृह लवकरच मार्गी
पालकमंत्री सामंत ः भास्कर जाधव यांना धक्का
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ७ ः आता यापुढच्या काळात आपली कोणतीही विकासकामे थांबणार नाहीत. त्याची जबाबदारी आमच्यावर सोपवा. येथील धरण, सभागृह आणि रस्ता ही कामे नजीकच्या काळात मार्गी लागलेली दिसतील, असा विश्वास पालकमंत्री सामंत यांनी दिला. वसंत उदेग यांनी या आधीच आपल्यासोबत यायला हवे होते. ज्यांच्यासोबत १० ते १५ वर्षे काम केले त्यांनी काही दिले नाही. शेती व्यवसायातून उद्योजक बनता येते, हे उदेग यांनी दाखवून दिले.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री उदय सामंत यांनी ठाकरे सेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांना धक्का दिला. शिवसेनेचे माजी सभापती व माजी तालुकाप्रमुख जितेंद्र चव्हाण, उद्योजक वसंत उदेग, उपतालुकाप्रमुख महादेव मोरे व लक्ष्मण कोकमकर यांच्यासह अनेकांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. उद्योगमंत्री सामंत यांनी त्यांचे पक्षात स्वागत केले. यापुढे विकासकामांची जबाबदारी माझ्यावर सोडा, असे आश्वासन दिले.
