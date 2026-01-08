-ई-शिधापत्रिकांचे वाटप
खेडमध्ये ई-शिधापत्रिकांचे वाटप
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. ८ : येथील तहसील कार्यालय, अखिल भारतीय ग्राहक मंच आणि अन्नधान्य पुरवठा विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय ग्राहक दिन विविध उपक्रमांनी साजरा करण्यात आला. या वेळी लाभार्थ्यांना ई-शिधापत्रिकांचे वाटप सुशासन सप्ताहांतर्गत आयोजित शिबिरामध्ये करण्यात आले.
उपजिल्हाधिकारी रोहिणी रजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार सुधीर सोनावणे यांच्या सूचनेनुसार, तहसील कार्यालयाच्या सभागृहात ऑनलाईन ई-केवायसी करणे, रेशनकार्डवर नावे चढवणे व कमी करणे, नावे ऑनलाईन करणे, ई-केवायसी आदी कामे अधिकाऱ्यांच्या समक्ष करण्यात आली. शहरासह ग्रामीण लाभार्थ्यांना ई-शिधापत्रिकांचे वाटप करण्याबरोबरच रेशनकार्डसंबंधित प्रलंबित कामांचे निराकरण करण्यात आले. अखिल भारतीय ग्राहकमंचाच्या येथील शाखेचे तालुकाध्यक्ष विजय येरूणकर, जिल्हाध्यक्ष सचिन मोरे, उपाई अजित तटकरी, रामचंद्र येसरे राष्ट्रीय ग्राहक दिनाचे महत्त्व सांगत ग्राहकांमध्ये जनजागृती केली. या वेळी पुरवठा निरीक्षक रसी ढवळ, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी अमोल देशमुख, महसूल सहाय्यक नामदेव काळबोंडे, पुरवठा लिपिक दीपक चव्हाण, श्रीकृष्ण यादव, संगणक परिचालक सुप्रिया साळवी आदी उपस्थित होते.
