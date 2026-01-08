सोनवडे शाळेत दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन
साखरपा : घाग प्रतिष्ठानतर्फे प्रश्नपत्रिका संचवाटप करताना प्रतिष्ठानचे संतोष घाग.
सोनवडेतील विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना दिशा देणारे मार्गदर्शन
घाग प्रतिष्ठानचा उपक्रम; दहावीच्या प्रश्नपत्रिका संचाचे मोफत वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
साखरपा, ता. ८ : यादवराव घाग प्रतिष्ठानतर्फे दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन सोनवडे (ता. संगमेश्वर) येथील विद्यालयात करण्यात आले होते. या शिबिरात सोनवडेसह वाशी विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. या वेळी विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका संचाचे वाटप करण्यात आले.
दहावीची परीक्षा तोंडावर आली असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेत घ्यावयाची काळजी आणि विषय मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन यादवराव घाग प्रतिष्ठानच्यावतीने अध्यक्ष संतोष घाग यांनी केले होते. हे एकदिवसीय शिबिर सोनवडे विद्यालयात झाले. या शिबिराच्या प्रास्ताविकात मुख्याध्यापक शिवाजी बंडगर यांनी शाळेच्या वाटचालीचा आढावा घेतला. शैक्षणिक तसेच क्रीडा, विज्ञान, कलाक्षेत्रात शाळेचे यश त्यांनी सांगितले. प्रमुख पाहुणे प्रद्युम्न माने यांनी कोकणसारख्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना अधिकारी बनवणारी अॅकॅडमीची गरज व्यक्त केली. या प्रसंगी प्रभाकर सनगरे यांनी हे शिबिर आयोजित केल्याबद्दल घाग यांचे आभार व्यक्त केले. तसेच अशा दानशूर आणि जागरूक नागरिकांमुळे समाज प्रगत होत असल्याचेही सांगितले.
यादवराव घाग प्रतिष्ठानतर्फे सर्व विद्यार्थ्यांना प्रश्नसंचाचे विनामूल्य वाटप करण्यात आले. तसेच प्रतिष्ठानने सहभागी प्रत्येक विद्यार्थ्याला शैक्षणिक कीटही दिले. या वेळी प्रतिष्ठानतर्फे प्रकाशित करण्यात आलेल्या दिनदर्शिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते पार पडले. या शिबिरात इंग्रजी, विज्ञान आणि गणित या विषयांचे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. शिक्षक अनिल घाग, रमाकांत सावंत आणि दशरथ जाधव या शिक्षकांनी सहभागी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.
