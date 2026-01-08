मोंड-वानिवडे पुलाचा मार्ग मोकळा
मोंड ः येथे पुलाच्या अनुषंगाने झालेल्या संयुक्त बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
संयुक्त बैठकीत तोडगा; ग्रामस्थांची बांधकाम अधिकाऱ्यांशी चर्चा
देवगड, ता. ८ ः तालुक्यातील बहुचर्चित मोंड वानिवडे तसेच वानिवडे टेंबवली जोडणारा पूल होण्यासाठी संबंधित ग्रामस्थांनी समन्वयातून निर्णय घेतला आहे. मोंड येथे झालेल्या संयुक्त बैठकीतून मार्ग काढण्यात आला आहे. त्यामुळे पुलाच्या अनुषंगाने भविष्यात आशावादी चित्र निर्माण झाले आहे. या विषयावर तोडगा निघाल्यामुळे वानिवडे, टेंबवली तसेच मोंड गावातील ग्रामस्थांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
तालुक्यातील मोंड-वानिवडे तसेच वानिवडे-टेंबवली जोडणारा पूल होण्यासाठी गेली काही वर्षे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत; मात्र आता स्थानिक ग्रामस्थांनीच यासाठी पुढाकार घेतल्याने हा प्रश्न तडीस जाण्याचा आशावाद निर्माण झाला आहे.
याबाबत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, आज मोंड पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या सभागृहामध्ये या पुलासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत संयुक्त बैठक झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकामचे श्री. सातवसे, उपविभागीय अधिकारी एस. आर. बासुतकर, अभियंता श्री. नवपुते तसेच वानिवडे सरपंच सुयोगी घाडी, मोंड सरपंच शामल अनभवणे, रमेश सरवणकर, मोंड पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष गणेश राणे, मोंड पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव अभय बापट, सहसचिव विद्याधर तारी, संस्था संचालक विश्वास साटम, मोंड व वानिवडे गावचे ग्रामस्थ आणि रस्ता ज्यांच्या जमिनीमधून जाणार आहे, असे संबंधित जमीन मालक उपस्थित होते.
या पुलाला जोडणाऱ्या रस्त्यामध्ये कांदळवन येत असल्याने मंजुरीमध्ये अडथळा निर्माण होत होता; परंतु मोंड गावातील शेतकऱ्यांनी पर्यायी मार्ग काढून व स्वतःच्या जमिनी दिल्यामुळे मोंड व वानिवडे पुलाचा मार्ग आता मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे संबंधित वानिवडे व टेंबवली गावचा मोंड या गावाशी संपर्क होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. याचा फायदा मोंड हायस्कूल व कनिष्ठ तसेच वरिष्ठ महाविद्यालयात येणारे विद्यार्थी, बँक, रुग्णालय, टपाल कार्यालय आदी ठिकाणी येणाऱ्या लोकांना सोयीचे ठरणार आहे. या विषयावर तोडगा निघाल्यामुळे वानिवडे, टेंबवली तसेच मोंड गावातील ग्रामस्थांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
