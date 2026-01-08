महिलांनी सुप्त गुणांना वाव द्यावा
मालवण ः पाककला स्पर्धेतील विजेत्यांना दत्ता सामंत यांच्या हस्ते पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले
दत्ता सामंत ः मालवण येथे पाककला स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ८ : कुटुंबाच्या प्रगतीमध्ये महिलांचे मोठे योगदान असते. महिलांच्या सुप्त गुणांना वाव देण्यासाठी असे उपक्रम महत्त्वाचे आहेत, असे प्रतिपादन शिवसेना जिल्हाप्रमुख देवदत्त उर्फ दत्ता सामंत यांनी पाककला स्पर्धेच्या प्रसंगी केले.
श्री. सामंत यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून बुधवारी (ता. ७) महायुतीच्या कार्यालयात शहरातील महिलांसाठी आयोजित पाककला स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या स्पर्धेत रोहिणी तायशेटे यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला.
तांदळापासून पौष्टिक पदार्थ बनविणे या संकल्पनेवर आधारित ही स्पर्धा घेण्यात आली. या स्पर्धेत शहरातील महिलांनी मोठ्या उत्साहाने सहभाग नोंदवत विविध रुचकर आणि आरोग्यदायी पदार्थ सादर केले. अत्यंत चुरशीच्या झालेल्या या स्पर्धेत महिलांनी आपल्या कल्पकतेने तांदळाचे विविध रुचकर पदार्थ सादर केले. परीक्षकांनी चव, सादरीकरण आणि पौष्टिक मूल्य या निकषांवर विजेत्यांची निवड केली. यात संगीता तायशेटे यांना द्वितीय तर सुचित्रा सावंत यांना तृतीय क्रमांक मिळाला. स्पर्धेचे परीक्षण स्मृती कांदळकर, विनय गावकर यांनी केले.
या कार्यक्रमाला नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा ममता वराडकर यांच्यासह नगरसेविका पूनम चव्हाण, शर्वरी पाटकर, नीना मुंबरकर, अश्विनी कांदळकर, स्वप्नाली नेरुरकर, मधुरा तुळसकर आणि प्रमिला मोरजे तसेच अन्य शिवसेना महिला पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने महिला स्पर्धक उपस्थित होत्या.
स्पर्धेतील विजेत्यांना जिल्हाप्रमुख सामंत यांच्या हस्ते पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले. आणि सर्व सहभागी स्पर्धकांचे कौतुक केले.
