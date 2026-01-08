अहिल्यानगर येथे उद्यापासून राज्यस्तर ''सायकलिंग'' चाचणी
मालवण, ता. ८ : सायकलिंग क्षेत्रात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकण्याची इच्छा असलेल्या १४ ते १५ वयोगटातील खेळाडूंसाठी एक मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. ‘सायकलिंग असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र’ आणि ‘सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया’ यांच्यावतीने तसेच ''स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया''च्या मार्गदर्शनाखाली १० व ११ जानेवारीला वाडीया पार्क क्रीडांगण, अहिल्यानगर येथे राज्यस्तरीय निवड चाचणीचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही निवड चाचणी रोड सायकलिंग, ट्रॅक सायकलिंग आणि माउंटन बाईक या प्रकारांसाठी असेल. या चाचणीतून निवडल्या गेलेल्या खेळाडूंना स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया तर्फे उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण, निवासी सुविधा आणि क्रीडा शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे.
यात १४-१५ वर्षे वयोगटातील मुला-मुलींना सहभागी होता येणार आहे. खेळाडूंची निवड केवळ सायकलिंगवर आधारित नसून त्यांच्या शारीरिक क्षमतेवर केली जाणार आहे. मुलांसाठी १६०० मीटर धावणे, व्हर्टिकल जम्प आणि ब्रॉड जम्प तर मुलींसाठी ८०० मीटर धावणे, व्हर्टिकल जम्प आणि ब्रॉड जम्प घेतली जाणार आहे. चाचणीसाठी येताना खेळाडूंनी जन्म दिनांकाचा दाखला, गुणपत्रिका, आधारकार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो आणणे अनिवार्य आहे. ही चाचणी केवळ स्पर्धा नसून करिअर, शिस्त आणि फिटनेसच्या दृष्टीने राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचण्याचे मोठे व्यासपीठ आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील मुला-मुलींमधील क्रीडा प्रतिभा ओळखून त्यांना या संधीचा लाभ मिळवून द्यावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा सायकलिंग असोसिएशनचे सचिव अजय शिंदे यांच्याशी संपर्क साधावा.