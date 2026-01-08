-माता रमाबाई आंबेडकर जयंतीनिमित्त मायनिंग वाहतूक बंद ठेवण्याची मागणी
-Rat८p४.jpg
२६O१६३३७
ः मंडणगड: तहसीलदार अक्षय ढाकणे यांच्याकडे निवेदन सादर करताना नगरसेवक आदेश मर्चंडे, नागसेन तांबे, विजय खैरे व रिपाइं (आठवले गट)चे तालुक्यातील पदाधिकारी.
-----
माता रमाईंच्या जयंतीनिमित्त
मायनिंग वाहतूक बंद ठेवा
रिपाइं गटाची मागणी ; तहसीलदारांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता.८ ः माता रमाबाई आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील विविध मार्गांवर सुरू असलेली मायनिंग वाहतूक ६ व ७ फेब्रुवारी या दोन दिवसांत पूर्णतः बंद ठेवावी, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (आठवले गट) मंडणगड शाखेच्यावतीने करण्यात आली आहे. याबाबत तहसीलदार अक्षय ढाकणे यांना निवेदन देण्यात आले.
दापोली फाटा, भिंगळोली येथे ६ व ७ फेब्रुवारीला माता रमाबाई आंबेडकर यांच्या जयंती निमित्त अभिवादनासाठी दापोलीकडे जाणाऱ्या अनुयायांसाठी चहा, नाश्ता, जेवण तसेच वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. गेल्या चार वर्षांपासून हा उपक्रम सातत्याने राबवला जात असून, यंदाही त्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी व कार्यक्रमाच्या सुरळीत आयोजनासाठी दोन दिवस मायनिंग वाहतूक पूर्ण बंद ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनावर नगरसेवक आदेश मर्चंडे, तालुकाध्यक्ष नागसेन तांबे, सरचिटणीस रामदास खैरे, कार्याध्यक्ष संदेश खैरे, विजय खैरे, किरण पवार, सुरेश तांबे, संकेत तांबे, गौरव मर्चंडे, राजन साळवी व विधान पवार यांच्या सह्या आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.