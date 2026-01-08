वायरी किनाऱ्यावर कचऱ्याचे साम्राज्य
ग्रामस्थांचे आरोग्य धोक्यात ः जय भूतनाथ संस्थेचा उपोषणाचा इशारा
मालवण, ता. ८ : वायरी भूतनाथ ग्रामपंचायत क्षेत्रातील उभाटावाडी समुद्र किनाऱ्यावरील रस्त्यावर पसरलेल्या कचऱ्याच्या दुर्गंधीमुळे स्थानिक नागरिक आणि पर्यटकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. या गंभीर प्रश्नाकडे वारंवार लक्ष वेधूनही ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत येत्या २६ जानेवारीला रस्त्यावरच उपोषणास बसण्याचा इशारा जय भूतनाथ पर्यटन संस्थेने निवेदनाद्वारे दिला आहे.
वायरी भूतनाथ ग्रामपंचायतीच्या स्मशानभूमीकडे आणि उभाटावाडीकडे जाणाऱ्या समुद्रकिनारच्या रस्त्यावर ग्रामपंचायतीने कचराकुंडी ठेवली आहे. या ठिकाणी स्थानिक नागरिक आणि व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात कचरा टाकतात. समुद्राच्या वाऱ्यामुळे हा कचरा रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना पसरतो. तसेच मोकाट गुरे आणि कुत्र्यांमुळे कचरा अधिक विखुरला जाऊन संपूर्ण परिसरात प्रचंड दुर्गंधी पसरली आहे.
चार वर्षांपूर्वी या ठिकाणी संरक्षक भिंत आणि बंधारा बांधून पर्यटकांच्या गाड्यांच्या पार्किंगसाठी व बसण्यासाठी चांगली जागा विकसित करण्यात आली होती. या ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि पर्यटकांची मोठी वर्दळ असते; मात्र सध्या पसरलेल्या कचऱ्याच्या साम्राज्यामुळे या नैसर्गिक सौंदर्याला गालबोट लागले असून, पर्यटकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
अधिकाऱ्यांना निवेदन
जय भूतनाथ पर्यटन संस्थेने यापूर्वी अनेकदा पत्राद्वारे ग्रामपंचायतीचे लक्ष वेधले होते. प्रशासनाला उपाययोजनाही सुचवण्यात आल्या होत्या; मात्र त्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे संस्थेने आता संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. रस्त्यावरील कचराकुंडी हटवून कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावावी. परिसरातील दुर्गंधी नष्ट करण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना कराव्यात. मागण्या मान्य न झाल्यास २६ जानेवारी रोजी सकाळी १० वाजता स्मशान रोडवरच संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष श्रीकृष्ण तळवडेकर उपोषणास बसतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. याबाबतचे निवेदन सरपंच, गटविकास अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि तहसीलदार यांना संस्थेचे अध्यक्ष देवानंद लुडबे यांनी दिले आहे.
