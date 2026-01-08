वेळागर प्रकल्पाबाबतच्या ''त्या'' ठरावाची प्रत द्या
वेळागर प्रकल्पाबाबतच्या
‘त्या’ ठरावाची प्रत द्या
ग्रामस्थांची मागणी; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ८ः शिरोडा-वेळागर येथील पर्यटन प्रकल्पासाठी संपादित क्षेत्रापैकी स्थानिक शेतकऱ्यांची मागणी असलेले सुमारे ९ हेक्टर क्षेत्र वगळून कोणत्याही अटी शर्ती न ठेवता वहिवाटदार मूळ रहिवाशांना पूर्ववत त्यांच्या नावे करून देण्याबाबत २९ डिसेंबरला पालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतील ठरावाची प्रत मिळावी, अशी मागणी शिरोडा-वेळागरवाडी शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
शिरोडा-वेळागर येथील पर्यटन प्रकल्पासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे पालकमंत्री राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ डिसेंबरला बैठक पार पडली. यात शिरोडा-वेळागर येथील संपादित क्षेत्रापैकी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार सुमारे ९ हेक्टर क्षेत्र वगळण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय घेताना संबंधित क्षेत्र कोणत्याही अटी शर्ती न ठेवता वहिवाटदार मूळ रहिवाशांना पूर्ववत त्यांच्या नावे करून देण्याबाबत ठराव झालेला आहे. पालकमंत्री राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीसाठी आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे, माजी आमदार राजन तेली, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, सामाजिक कार्यकर्ते जयप्रकाश चमणकर व सर्व संबंधित विभागाचे शासकीय अधिकारी, टाटा ग्रुपच्या वतीने त्यांचे प्रतिनिधी या बैठकीत उपस्थित होते. यात झालेल्या चर्चेनुसार सुमारे ९ हेक्टर क्षेत्राचे संपादन रद्द करून ते क्षेत्र पूर्ववत स्थानिक भूमिपुत्रांच्या नावे करून देण्याबाबतचा निर्णय झाल्यावर उपस्थितांपैकी कोणीही कोणत्याही प्रकारचा आक्षेप अगर हरकत उपस्थित केलेली नाही. त्यामुळे पालकमंत्री यांनी शिरोडा-वेळागर येथील संपादित क्षेत्रापैकी स्थानिक शेतकऱ्यांची मागणी असलेले सुमारे ९ हेक्टर क्षेत्र कोणत्याही अटी शर्ती न ठेवता वहीवटदार मूळ रहिवाशांना पूर्ववत नावे करून देण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्यात यावी, असा ठराव झाला आहे. याबाबत सर्व संबंधित अधिकारी यांना तातडीने आदेश देण्यात यावेत, त्या आदेशाची प्रत मिळावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांना आज दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे. यावेळी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र आदुर्लेकर, हनुमंत गवंडे, जयप्रकाश चमणकर, महादेव आदुर्लेकर, शेखर नाईक, विनोद आरोसकर आदी उपस्थित होते.
