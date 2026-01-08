हत्ती प्रश्नाबाबत वनमंत्र्यांना साकडे
दीपक केसरकरः तत्काळ तोडगा काढण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. ७ : दोडामार्ग व सावंतवाडी तालुक्यांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून रानटी हत्तींचा उपद्रव सातत्याने वाढत असून शेतकरी, ग्रामस्थ भयभीत झाले आहेत. हत्तींकडून शेती, बागायती तसेच मानवी जीवितास धोका निर्माण होत असल्याने या गंभीर प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी माजी शिक्षणमंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांनी वनमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात नमूद केले आहे की, वनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकप्रतिनिधी व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक ३ एप्रिल २०२५ ला पार पडली होती. यात कर्नाटक राज्याने राबविलेल्या रानटी हत्तीपकड मोहिमेच्या धर्तीवर दोडामार्ग तालुक्यात हत्तीपकड मोहिम राबविण्यासाठी अभ्यास करून परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सखोल अभ्यास करून दोडामार्ग तालुक्यातील रानटी हत्तीपकड मोहिमेचा प्रस्ताव तयार करून मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर यांच्या मार्फत शासनाकडे सादर केला आहे.
सध्या दोडामार्ग व सावंतवाडी तालुक्यांमध्ये हत्तींच्या उपद्रवामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असून परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वारंवार होणाऱ्या हत्तींच्या हालचालींमुळे ग्रामस्थांमध्ये भीती पसरली असून याविरोधात आंदोलने व उपोषणेही होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, शासनाकडे सादर करण्यात आलेल्या रानटी हत्तीपकड मोहिमेच्या प्रस्तावावर तातडीने चर्चा करून निर्णय घ्यावा. तसेच या गंभीर विषयावर मार्ग काढण्यासाठी वनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक आयोजित करावी आणि स्थानिक आमदारांना या बैठकीस आमंत्रित करावे, अशी मागणी श्री. केसरकर यांनी वनमंत्र्यांकडे केली आहे.
हत्ती उपद्रवाचा प्रश्न तातडीने मार्गी न लागल्यास ग्रामीण भागात तीव्र असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता असून प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांकडून व्यक्त केली जात आहे.
