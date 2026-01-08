कोकणातील जैवविविधतेचे संरक्षण करा
सकाळ वृत्तसेवा
गुहागर, ता. ८ ः सह्याद्रीचा पर्यावरणीय समतोल बिघडला तर त्याचा परिणाम संपूर्ण देशाच्या हवामान बदलावर होत आहे. कोकण प्रदेश जैवविविधतेने अत्यंत समृद्ध असून, या नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण करणे ही काळाची गरज आहे. प्रत्येक नागरिकाने किमान तीन झाडे लावून पर्यावरण संवर्धनात योगदान द्या, असे आवाहन वाईल्डलाईफ एज्युकेअरचे संस्थापक डॉ. राहुल भागवत यांनी केले.
विद्याप्रसारक मंडळाच्या वेळणेश्वर येथईल महर्षी परशुराम अभियांत्रिकी महाविद्यालयात आयोजित वन व वन्यजीव संवर्धन जनजागृती कार्यशाळेत ते बोलत होते. महाविद्यालयातील सिव्हिल अभियांत्रिकी विभागाचा ग्रीन क्लब व इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कार्यशाळा आज कॉम्प्युटर सेंटर (श्रीपती इमारत) येथे झाली. कार्यशाळेत डॉ. भागवत यांनी वनसंवर्धनाचे महत्त्व, वन्यजीव संरक्षणासाठी समाजाची भूमिका, जैवविविधतेचे रक्षण व पर्यावरण संतुलन या विषयांवर मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, पेरेग्रीन फाल्कन (बहिरी ससाणा) या पक्ष्याच्या सांगाड्यावर आधारित अभ्यासातून विमानाच्या वेगासंदर्भातील संशोधन करण्यात आले. हे उदाहरण निसर्ग आणि आधुनिक विज्ञानातील नातेसंबंध स्पष्ट करते. पक्षी निरीक्षण व अभ्यासासाठी शासनाकडून शिष्यवृत्ती उपलब्ध असून, दुर्दैवाने या क्षेत्रात शिक्षण घेणारे बहुतांश विद्यार्थी कोकणाबाहेरील आहेत. यावरून कोकणातील जैवविविधता किती समृद्ध आहे, हे अधोरेखित होते.
अफवा न पसरवता उपचार घ्या
विविध सर्पांविषयी माहिती देताना भागवत म्हणाले, त्रिकोणी आकाराचा साप विषारी असतो तर लांबट व गोलाकार शरीर असलेला साप बहुधा बिनविषारी असतो. तसेच सर्पदंशावरील विषनिरोधक औषधे (Anti-venom) शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असल्याने अफवा न पसरवता त्वरित वैद्यकीय उपचार घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
