पोलिसवृत्त
लोखंडी वस्तू डोक्यात
पडून कामगार जखमी
कोल्हापूर ः शिरोली एमआयडीसीमध्ये कारखान्यात काम करताना लोखंडी वस्तू डोक्यात पडून कामगार जखमी झाला. आझाद उमेश कुमार (वय २२, रा. शिरोली) असे जखमीचे नाव आहे. त्याला उपचारासाठी सीपीआरमध्ये दाखल केले. याची नोंद सीपीआर पोलिस चौकीत झाली.
दुचाकी घसरून
दोघे जण जखमी
कोल्हापूर ः कागलमधील शाहू कारखान्यासमोर दुचाकी घसरून पडल्याने दोघे जखमी झाले. राजू सोमुलू राठोड (वय ४६) व चंद्रकांत कृष्णा राठोड (३५, दोघे रा. कसबा वाळवे, राधानगरी, मूळ रा. कलबुर्गी) अशी जखमींची नावे आहेत. बुधवारी रात्री साडेअकराच्या सुमारास हा अपघात घडला. जखमींना उपचारासाठी सीपीआरमध्ये दाखल करण्यात आले. सीपीआर पोलिस चौकीत याची नोंद झाली.
००६९६
रूईतील एकाची
गळफासाने आत्महत्या
रुई ः येथील अभय आण्णा कमलाकर (वय ३८) याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. अभय याची पत्नी काही दिवसांपासून मुलगीसोबत माहेरी गेल्या होत्या. शुक्रवार सकाळपासून फोन उचलत नसल्याने मित्रांनी घरी चौकशी केली असता दरवाजा उघडत नव्हता. मित्रांनी घराच्या खिडकीतून बघितले असता अभयने गळफास घेतल्याचे निदर्शनास आले. पोलिस पाटील नितीश तराळ यांनी हातकणंगले पोलिसांत वर्दी दिली. पोलिस उपनिरीक्षक विनोद पिलानी यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठविला.
विहिरीत बुडून
वृद्धेचा मृत्यू
कोल्हापूर ः सांगरूळ (ता. करवीर) येथे हातपाय धूत असताना तोल जाऊन विहिरीत पडल्याने वृद्धेचा बुडून मृत्यू झाला. सावित्री गंगाराम चव्हाण (वय ७२) असे वृद्धेचे नाव आहे. आज दुपारी बाराच्या सुमारास ही घटना घडली. याची नोंद सीपीआर पोलिस चौकीत झाली. सावित्री चव्हाण यांच्या घरातील नातेवाईक शेताकडे गेले होते. त्या नेहमीप्रमाणे दुपारी शेतात शेणी लावण्यास गेल्या होत्या. काम आटोपून विहिरीवर हात-पाय धूत असताना तोल जाऊन विहिरीत पडल्या. सीपीआरमध्ये डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. त्यांच्या मागे पती, मुलगा, दोन मुली असा परिवार आहे.
लक्ष्मीपुरीत
मजुरास मारहाण
कोल्हापूर ः लक्ष्मीपुरी पोलिस वसाहत येथे कामानिमित्त राहणाऱ्या ताफोस प्रसेंजीत बर्मन (वय २०, मूळ रा. पश्चिम बंगाल) याला मारहाणीचा प्रकार घडला. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्याने ही मारहाण केली. आज सकाळी अकराच्या सुमारास हा प्रकार घडला. जखमी अवस्थेत त्याला उपचारासाठी सीपीआरमध्ये आणण्यात आले. याची नोंद लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यात झाली.