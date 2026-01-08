दांडी दांडेश्वर मंदिर-शाळा रस्ता झाला प्रकाशमान
दांडी दांडेश्वर मंदिर-शाळा
रस्ता झाला प्रकाशमान
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ८ : शहरातील दांडी येथील श्री देव दांडेश्वर मंदिर ते दांडी शाळा या मार्गावर गेल्या अनेक वर्षांपासून असलेले अंधाराचे साम्राज्य आता दूर झाले आहे. भाजपच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यातून आणि खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री नीतेश राणे, आमदार नीलेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगरपालिकेच्या वैशिष्ट्यपूर्ण निधीतून या मार्गावर १९ सौर पथदिवे बसविण्यात आले आहेत. त्याचे लोकार्पणही करण्यात आले. भाजपच्या गटनेत्या तथा नगरसेविका अन्वेषा आचरेकर, माजी नगरसेविका सेजल परब तसेच भाजप उपतालुकाध्यक्ष सन्मेष परब यांनी या कामासाठी पाठपुरावा केला. श्री देव दांडेश्वर मंदिराचा जत्रोत्सव जवळ येत असल्याने भाविकांची आणि पर्यटकांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी हे काम तातडीने पूर्ण करण्यात आले. दांडी शाळा ते मंदिर हा रस्ता पर्यटनाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. पथदिवे नसल्याने रात्रीच्या वेळी नागरिकांना ये-जा करताना मोठी कसरत करावी लागत होती. आता हा मार्ग प्रकाशमान झाल्याने दांडीवासीयांकडून समाधान व्यक्त होत आहे. या सौर पथदिव्यांचा लोकार्पण सोहळा ज्येष्ठ नागरिक गिरीधर आचरेकर व शरद आगवणकर यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून करण्यात आला. यावेळी नगरसेविका अन्वेषा आचरेकर, सेजल परब, सन्मेष परब यांसह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
