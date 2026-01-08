कणकवली : चाकू हल्ला ताब्यात
कणकवली : येथे चाकू हल्ला प्रकरणी स्थानिक गुन्हा अन्वेषणच्या पथकाने संशयित आरोपीला ताब्यात घेतले.
नेपाळी कामगारावर
चाकू हल्ला करणारा ताब्यात
कणकवली, ता. ८ : कणकवली शहरात एका नेपाळी कामगारावर चाकू हल्ला करणाऱ्या तरूणाला स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या पथकाने काल (ता.७) सायंकाळी सातच्या सुमारास कणकवली रेल्वे स्थानक परिसरातून ताब्यात घेतले. सुनील इंदर परिवार (वय २७, रा.काठमांडू, नेपाळ) असे त्याचे नाव आहे.
शहरातील विविध हॉटेलमध्ये नेपाळ येथील काही तरूण आचारी म्हणून काम करतात. मंगळवारी (ता.६) रात्री अकराच्या सुमारास तीन नेपाळी कामगार शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात थांबले होते. त्यावेळी आणखी एक नेपाळी कामगार सुनील परिवार हा तेथे आला. त्याचे आणि लोकेश बिष्ट याचे भांडण झाले. या भांडणात सुनील याने लोकेश याच्या डोक्यात चाकूने वार केले आणि त्यानंतर तो तेथून फरारी झाला. या घटनेनंतर कणकवली पोलिसांनी जखमी लोकेश याला उपजिल्हा रूग्णालयात दाखल केले. तर संशयित सुनील परिवार याचा शोध सुरू होता.
दरम्यान या प्रकरणाचा तपास स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या पथकाकडूनही सुरू होता. यात काल (ता.७) मुंबई गाठण्यासाठी संशयित आरोपी सुनील परिवार हा रेल्वे स्थानक परिसरात आला होता. त्यावेळी स्थानिक गुन्हा अन्वेषण पथकाने त्याला ताब्यात घेतले. नंतर या आरोपीला कणकवली पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.
