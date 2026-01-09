कणकवली ‘अभियांत्रिकी’त गुरुवारपर्यंत वाचन पंधरवडा
16422
कणकवली ‘अभियांत्रिकी’त
गुरुवारपर्यंत वाचन पंधरवडा
कणकवली, ता. ९ : कणकवली अभियांत्रिकी महाविद्यालयात १५ जानेवारीपर्यंत वाचन पंधरवडा राबवला जात आहे. या अंतर्गत आज
सामूहिक वाचनाचा उपक्रम राबविण्यात आला. यात विद्यार्थ्यांसह शिक्षक सहभागी झाले होते. तसेच या पंधरवड्याच्या निमित्ताने महाविद्यालयात दुर्मीळ ग्रंथप्रदर्शन भरविण्यात आले आहे.
वाचन पंधरवडा उपक्रमाचा प्रारंभ प्राचार्य डॉ. डी. एस. बाडकर यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी त्यांनी निरंतर आणि सातत्यपूर्ण वाचनाची आवड निर्माण होण्यासाठी कोणती पुस्तके वाचावीत, तसेच वाचन संस्कृती कशी वृद्धिंगत करता येईल, यावर मनोगत मांडले. ग्रंथपाल एस. एस. वायंगणकर यांनी प्रास्ताविक केले. या उपक्रमात एकूण ६७ विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. प्रदर्शनामध्ये ८५ ग्रंथांची मांडणी केली आहे.
