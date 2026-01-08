नोकरीच्या आमिषाने ४० .८५ लाखांची फसवणूक
नोकरीच्या आमिषाने ४० लाखांची फसवणूक
खेर्डी परिसरातील प्रकार ; फिर्यादीच्या नावावर कर्जाचीही उचल, संशयितांवर गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ८ ः सरकारी नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून अनेकांची आर्थिक फसवणूक केल्याचा गंभीर प्रकार तालुक्यातील खेर्डी परिसरात उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी चिपळूण पोलिस ठाण्यात संशयितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. महेश भास्कर म्हात्रे (रा. जिते, ता. पेण, रायगड) असे त्याचे नाव आहे. संशयिताने डिसेंबर २०२२ ते मे २०२४ या कालावधीत ४० लाख ८५ हजार ५८४ रुपयांची फसवणूक केल्याची नोंद पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे.
याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती, याबाबतची फिर्याद नितीन श्रीकांत रसाळ यांनी दिली आहे. संशयित महेश म्हात्रे याने स्वतःची ओळख एक प्रभावशाली व्यक्ती म्हणून करून देत सरकारी खात्यात नोकरी लावून देतो, असे आमिष दाखवले. या आमिषाने फिर्यादी रसाळ यांच्याकडून सहा लाख रुपये तसेच इतर सातजणांकडून मिळून एकूण १८ लाख २५ हजार रुपये घेतले; मात्र कोणालाही सरकारी नोकरी न लावता घेतलेली एकूण २४ लाख २५ हजार रुपयांची रक्कम परत न करता संशयिताने सर्वांची फसवणूक केली. त्याचबरोबर म्हात्रे याने रसाळ यांच्या नावावर दोन वेगवेगळ्या बँकेत कर्ज काढून त्या कर्जाच्या आधारे चारचाकी, दुचाकी तसेच दोन मोबाईल फोन खरेदी केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. या कर्जाचे हप्ते म्हात्रे याने मे २०२४ पासून भरलेले नाहीत. सध्या १६ लाख ६० हजार ५८४ रुपयांची कर्ज रक्कम थकीत आहे. यामुळे रसाळ यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अडचण झाली आहे. दरम्यान, रसाळ यांनी म्हात्रेकडे पैसे परत मागितले. पण त्याने दूरध्वनीवरून शिवीगाळ करत ‘तुझी वाट लावीन, तुझी बदनामी करेन,’ अशी जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास चिपळूण पोलिस करत आहेत. सरकारी नोकरीच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमुळे नागरिकांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले.
----
संशयिताचा शोध सुरू
गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संशयिताचा शोध पोलिस घेत आहेत. त्याचा ताबा घेतल्यानंतर चौकशीत या फसवणुकीची आणखी व्याप्ती आहे, का? ते स्पष्ट होणार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.
