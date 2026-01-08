कुत्रा आडवा आल्याने दुचाकी घसरून तरूण जखमी
दुचाकी घसरून तरुण जखमी
बांधखिंड शिरगाव मार्गावरील घटना; उपचार सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ८ ः शहराजवळच्या शिरगाव-बांधखिंड येथील रस्त्यावर दुचाकीसमोर अचानक कुत्रा आडवा आल्याने अपघात झाला. या अपघातामध्ये दुचाकीस्वार जखमी झाला. उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. शुभम दिनकर नाचणकर (वय ३१, रा. आंबेशेत-रत्नागिरी) असे जखमी तरुणाचे नाव आहे. ही घटना दुपारी बांधखिंड रस्त्यावर घडली.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शुभम नाचणकर हे दुचाकीवरून रत्नागिरीच्या दिशेने जात होता. बांधखिंड येथील शिवसृष्टी गृहनिर्माण संस्थेबाहेर अचानक एक कुत्रा दुचाकीसमोर आडवा आल्याने त्याचा तोल जाऊन तो रस्त्यावर कोसळला. या अपघातात शुभमला दुखापत झाली असून, त्याला तातडीने जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस हेडकॉन्स्टेबल अमिता पाटील आणि केतन साळवी यांनी घटनास्थळी धाव घेतली व पुढील कार्यवाही केली.
दरम्यान, गेल्या एक महिन्यापासून बांधखिंड परिसरात वारंवार अपघात घडत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून, संबंधित यंत्रणांनी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.
