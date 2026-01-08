दापोलीचा पारा ७.४ अंशावर
-rat८p२६.jpg-
२६O१६४४९
दापोली ः थंडीचा कडाका वाढल्यामुळे शहरातील नागरिकांना शेकोटीचा आसरा घेतला.
------
दापोलीचा पारा ७.४ अंशापर्यंत घसरला
थंडीचा कडाका वाढला ; हवामानात मोठे बदल, नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. ८ ः कोकणचे महाबळेश्वर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दापोलीत सध्या कडाक्याची थंडी वाजत असून तापमानाचा पारा ७.४ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली घसरला आहे. गेल्या २४ तासांत दापोलीच्या हवामानात मोठे बदल पाहायला मिळत असून, दिवसाचा उकाडा आणि रात्रीचा गारठा यामुळे नागरिकांना दुहेरी हवामानाचा सामना करावा लागत आहे. जानेवारी महिन्यातील ही सर्वात नीचांकी नोंद असल्याचे हवामान विभागाकडून सांगण्यात आले.
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या ‘ग्रामीण कृषी मौसम सेवा’ विभागाने दिलेल्या नोंदीनुसार, गेल्या २४ तासात किमान तापमान: ७.४ अंश सेल्सिअस असून कमाल तापमान ३२.४ अंश सेल्सिअस इतके आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा थंडीची तीव्रता अधिक जाणवत आहे. मागील वर्षी याच तारखेला किमान तापमान ११.७ अंश सेल्सिअस होते, जे यंदा ७.४ अंशापर्यंत खाली आले आहे. म्हणजेच गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा तापमान ४.३ अंशांनी अधिक घसरले आहे. दुपारच्या वेळी तापमान ३२.४ अंशांपर्यंत जात असल्याने उन्हाचा चटका जाणवतो, तर रात्री आणि पहाटे तापमान थेट ७ अंशांपर्यंत खाली येत आहे. या कमाल आणि किमान तापमानातील प्रचंड तफावतीमुळे (सुमारे २५ अंश सेल्सिअसचा फरक) मानवी प्रकृतीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सर्दी, खोकला आणि तापाचे प्रमाण वाढू शकत असल्याने नागरिकांनी योग्य ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन आरोग्य विभागाकडून करण्यात आले आहे.
दरम्यान, डिसेंबर महिन्यात सर्वात कमी तापमानाची नोंद झालेली होती. मागील काही वर्षात कमी तापमानाची नोंद जानेवारी महिन्यात झालेली होती. यंदाच्या हंगामात प्रथमच तापमानाचा पारा ७.४ अंशावर आलेले असल्याचे हवामान केंद्राकडून सांगण्यात आले.
-----
चौकट
थंडीचा पिकांवर परिणाम
दापोली परिसरात वाढलेल्या या थंडीचा परिणाम रब्बी पिकांवर आणि आंबा-काजू पिकांच्या मोहोर प्रक्रियेवर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. शेतकरी वर्गाने देखील बदलत्या हवामानानुसार पिकांची निगा राखणे आवश्यक आहे. सध्या हापूस आंब्याला मोठ्याप्रमाणात मोहोर आला आहे. मात्र दव पडत असल्याने मोहोर खराब होण्याची चिंता बागायतदारांना आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.