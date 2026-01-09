फसवणूकप्रकरणी मुंबई सीआयडीची पन्हाळ्यात कारवाई
मुंबईतील फसवणूकप्रकरणी
दोघ भावांसह तिघे ताब्यात
पन्हाळा, कोल्हापुरात मुंबई पोलिसांची कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
पन्हाळा, ता. ८ ः एक कोटी दहा लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी मुंबईमधील वेस्ट सायबर पोलिस स्टेशन क्राईम ब्रँचचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नितीन गच्चे व पथकाने पन्हाळ्यातील दोघा सख्ख्या भावांसह कोल्हापूरच्या एकाला ताब्यात घेतले. बुधवारी (ता. ७) रात्री उशिरा स्थानिक पोलिसांच्या सहकार्याने ही कारवाई केली.
मुंबई पोलिसांनी इस्माईल शमशुद्दीन काझी (वय ४२) व त्याचा भाऊ दस्तगीर शमशुद्दीन काझी (५२, दोघे सध्या रा. पन्हाळा; मूळ गाव गुरुवारपेठ, ता. पन्हाळा) यांना आधी ताब्यात घेतले. त्यांच्या चौकशीत कोल्हापुरातील एकाचे नाव निष्पन्न झाले होते. त्यावरून चेतन मुकुंद पाडळकर (वय २९, रा. संत गोरा कुंभार वसाहत, बापट कॅम्प) यालाही ताब्यात घेतले. दरम्यान, चौकशीअंती इस्माईल काझी याला नोटीस देऊन सोडून दिले, तर दस्तगीर काझी व मुकुंद पाडळकर पुढील चौकशीसाठी मुंबईला नेण्यात आले.
पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, संशयितांनी विमलकुमार गोयंका यांना मुंबईतील एका व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सामील करून घेतले. त्या माध्यमातून झालेल्या ओळखीचा फायदा घेऊन शेअर बाजारात पैसे गुंतवा तिप्पट मोबदला देतो, असे सांगून वेळोवेळी ऑनलाईन तब्बल एक कोटी दहा लाख रुपये घेतले. त्यांना संबंधित कंपनीचे बनावट ॲप तयार करून त्यावर त्यांची रक्कम तिप्पट झाल्याचे दाखवले. खात्री पटवण्यासाठी गोयंका यांना खात्यातील पैसे काढण्यास सांगितले. त्यानुसार गोयंका यांनी खात्यातून तीन लाख रुपये काढून खात्री केली. मात्र काही दिवसांनंतर पुन्हा गोयंका यांनी पैसे काढण्याचा प्रयत्न केला असता पैसे निघाले नाहीत. त्यांनी संबंधित व्यक्तीस फोन केला, तेव्हा त्याने गोयंका यांना रक्कम काढू नका प्राप्तिकरमध्ये अडकाल असे सांगितले. त्यानंतर संबंधितांचे फोन बंद येऊ लागल्याने गोयंका यांनी पोलिसांत तक्रार दिली.
पडळकर हा काझी बंधूंच्या सारख्या जिल्ह्यातील अन्य लोकांची वेगवेगळ्या बँकेची खाती (करंट अकाउंट) उघडण्याचे व त्याचे सर्व डिटेल्स, सिमकार्ड मुख्य आरोपींना देण्याचे काम करतो, असे तपासात आढळले आहे.
पन्हाळ्यातील कारवाई ही स्थानिक पोलिसांना विश्वासात घेऊनच झाली असून, मुंबई पोलिसांच्या हद्दीत घडलेल्या ऑनलाईन फसवणुकीच्या गुन्ह्यात पन्हाळ्यातील काझी बंधूंचे बँक खाते फसवणुकीसाठी वापरल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे.
- आण्णासो बाबर, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, पन्हाळा