मालवण बाजापेठेमध्ये आता रात्रीही कचरा गाडीची सुविधा
मालवण बाजापेठेमध्ये आता
रात्रीही कचरा गाडीची सुविधा
ताह्मणकरांचा पाठपुरावा; पालिकेकडून दखल
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ९ : शहराचा वाढता विस्तार आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या बाजारपेठ परिसरातील कचऱ्याची समस्या सोडवण्यासाठी भाजप युवा मोर्चाचे सरचिटणीस सौरभ ताह्मणकर यांनी केलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे. पालिकेकडून आता रात्रीच्या वेळी बाजारपेठेत कचरा गाडी सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे शहराच्या स्वच्छतेचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
मालवण हे जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध असलेले पर्यटन स्थळ आहे. येथील समुद्रकिनारे आणि ऐतिहासिक सिंधुदुर्ग किल्ला पाहण्यासाठी लाखो पर्यटक येत असतात; मात्र मालवण मच्छी मार्केट आणि बंदर जेटी परिसरात कचऱ्याचे साम्राज्य पसरलेले असायचे. ही बाब लक्षात घेऊन ताम्हणकर यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते. या महत्त्वाच्या निर्णयाबद्दल त्यांनी आमदार नीलेश राणे, नगराध्यक्षा ममता वराडकर आणि भाजप गटनेत्या चारुशीला आचरेकर यांचे आभार मानले. प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे स्थानिक रहिवासी आणि व्यापाऱ्यांकडून स्वागत होत आहे. मालवण कचरामुक्त करण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन पालिकेकडून करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.