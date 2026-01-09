‘दशावतारा’ला सावंतवाडीत ‘राजाश्रय’
प्रभाकर सावंत ः खेमराज महाविद्यालयातर्फे महोत्सवाचे उद्घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ९ ः श्री पंचम खेमराज महाविद्यालय आपल्या लोककला विभागाच्या माध्यमातून दरवर्षी दशावतार महोत्सवाचे आयोजन करून या कलेचे जतन करत आहे, ही कौतुकास्पद बाब आहे. दशावतार कलेला राजाश्रय मिळत आहे, ही सिंधुदुर्गवासीयांसाठी समाधानाची बाब आहे, असे प्रतिपादन भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी दशावतार नाट्य महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी केले.
सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित श्री पंचम खेमराज महाविद्यालयाच्या लोककला विभागातर्फे आयोजित चौथ्या दशावतार नाट्य महोत्सवाचे उद्घाटन आज येथील राजवाड्यात मोठ्या उत्साहात झाले. भाजप जिल्हाध्यक्ष सावंत यांच्या हस्ते महोत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी व्यासपीठावर संस्थेच्या कार्याध्यक्षा शुभदादेवी भोसले, नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा श्रद्धा भोसले, कार्यकारी विश्वस्त लखमराजे भोसले आदींसह जयप्रकाश सावंत, संचालक प्रा. डी. टी. देसाई, ॲड. शामराव सावंत, समन्वयक प्रा. दिलीप गोडकर उपस्थित होते.
या सोहळ्याला नवनिर्वाचित नगरसेवक आनंद नेवगी, नीलम नाईक, प्रतीक बांदेकर, दीपाली भालेकर, माजी नगरसेवक ॲड. परिमल नाईक, गौरव जाधव, तुषार नाईक, राजू कलिंगण यांच्यासह पत्रकार व रसिक प्रेक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे स्वागत प्राचार्य डॉ. डी. एल. भारमल यांनी केले. प्रास्ताविक प्रा. दिलीप गोडकर यांनी, सूत्रसंचालन डॉ. जी. एस. मर्गज यांनी मानले.
नाट्यरसिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
नगराध्यक्षा भोसले यांनी या उपक्रमाचे स्वागत करत शुभेच्छा दिल्या. युवराज लखमराजे यांनी सलग चार वर्षे हा उपक्रम राबवल्याबद्दल महाविद्यालयाचे अभिनंदन केले. दरम्यान, उद्घाटनानंतर नाईक मोचेमाडकर दशावतार मंडळाचा ‘नीलमाधव’ आणि कलेश्वर दशावतार मंडळाचा ‘गोमय गणेश’ हे नाट्यप्रयोग सादर झाले. या नाटकांना रसिकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला.
