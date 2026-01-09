कलमठमधील विधवा प्रथा बंदीचा निर्णय ठरला आदर्श
कलमठमधील विधवा प्रथा
बंदीचा निर्णय ठरला आदर्श
राज्य महिला आयोगाकडून कौतुक
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. ९ : कलमठ (ता.कणकवली) ग्रामपंचायतीने विधवा प्रथा बंद करण्यासाठी घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाची दखल महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने घेतली आहे. या निर्णयाचे कौतुक करत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी कलमठ ग्रामपंचायतीचे सरपंच व ग्रामसेवकांचे विशेष अभिनंदन केले असून, त्याबाबतचे अभिनंदनपर पत्रही ग्रामपंचायतीस पाठविले आहे.
आयोगाने पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कलमठ ग्रामपंचायतीने आपल्या कार्यक्षेत्रात विधवा प्रथा पूर्णपणे बंद करण्याचा तसेच विधवांना घरपट्टी व पाणीपट्टी करामध्ये सवलत देण्याचा अत्यंत पुरोगामी व धाडसी निर्णय घेतला आहे. आजही समाजात विधवांना सन्मानाने जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. अशा परिस्थितीत कलमठ ग्रामपंचायतीने सामाजिक अनिष्ट प्रथांवर घाला घालताना त्या महिलांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी कर सवलतीचा निर्णय घेऊन महाराष्ट्रासमोर नवा आदर्श निर्माण केला आहे.
या निर्णयामुळे विधवा महिला स्वतःवर लादलेली बंधने झुगारून सन्मानाने मुख्य प्रवाहात येतील. तसेच घरपट्टी व पाणीपट्टीतील सवलतीमुळे एकल महिलांना कुटुंबाचा गाडा चालविण्यास मोठी मदत होणार आहे. हा निर्णय संपूर्ण राज्यातील इतर ग्रामपंचायतींसाठी दीपस्तंभ ठरेल आणि अशा उपक्रमांचे अनुकरण व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग प्रयत्न करणार असल्याचेही पत्रात स्पष्ट केले आहे. महिलांच्या हक्कांसाठी व सन्मानासाठी कार्य करणारी सर्वोच्च संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने या निर्णयाचे स्वागत करत कलमठ ग्रामपंचायतीचे अभिनंदन केले आहे. भविष्यातही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महिला सबलीकरणासाठी असेच नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविले जातील, असा विश्वास व्यक्त करत आयोगाच्या वतीने पुढील यशस्वी वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या आहेत.
