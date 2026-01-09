साकेडीत वारकरी दिंडी भजन स्पर्धा
साकेडीत वारकरी
दिंडी भजन स्पर्धा
कणकवली : साकेडी (ता. कणकवली) येथील श्री देव चव्हाटा मंदिरासमोर जिल्हास्तरीय वारकरी दिंडी भजन स्पर्धा ही १४ जानेवारीला सायंकाळी ५ वाजता होणार आहे.
वारकरी परंपरेचा जागर करत भक्ती, अभंग व भजनाच्या माध्यमातून विठुरायाच्या नामस्मरणाचा हा भक्तिमय सोहळा रंगणार आहे. उद्घाटन प्रसंगी निवृत्त कार्यकारी अभियंता अजयकुमार सर्वगोड हे प्रमुख उपस्थित म्हणून लाभणार आहेत. या भजन स्पर्धेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विविध भागांतील निमंत्रित भजन मंडळांचा सहभाग असणार आहे. गेली आठ वर्षे सातत्याने ही स्पर्धा आयोजित करण्यात येत असून, सहभागी भजन मंडळांसाठी प्रथम पारितोषिक ७,००० रुपये व आकर्षक चषक, तर द्वितीय पारितोषिक ५,००० रुपये व आकर्षक चषक देण्यात येणार आहे. तसेच उत्कृष्ट पखवाजवादक व उत्कृष्ट गायक यांनाही विशेष पारितोषिकांनी गौरविण्यात येणार आहे. या स्पर्धेचे आयोजन साकेडी येथील भजनप्रेमी ग्रामस्थ व श्री वाळकेश्वर नवतरुण प्रासादिक भजन मंडळ यांच्यावतीने केले आहे.
