मुणगे ‘भगवती एज्युकेशन’च्या अध्यक्षपदी पंतवालावलकर

मुणगे, ता. ९ ः येथील भगवती एज्युकेशन सोसायटीच्या अध्यक्षपदी नरसिंह पंतवालावलकर तर सचिवपदी विजय बोरकर यांची निवड झाली. रविवारी (ता. ४) झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये ही निवड करण्यात आली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी संस्थेचे नूतन अध्यक्ष पंतवालावलकर होते.
यावेळी उपाध्यक्ष सुरेश बांदेकर, विलास मुणगेकर, कार्याध्यक्ष नारायण आडकर, सचिव बोरकर, प्रशालेच्या मुख्याध्यापिका एम. बी. कुंज आदी उपस्थित होते. सभेच्या सुरुवातीला दिवंगतांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. त्यानंतर २०२५-२६ ते २०२७-२८ या तीन वर्षांकरिता कार्यकारी मंडळाची निवड करण्यात आली. त्यामध्ये संस्थेचे अध्यक्ष पंतवालावलकर, उपाध्यक्ष मुणगेकर व बांदेकर यांची फेरनिवड करण्यात आली. सदस्यपदी नारायण आडकर, विजय बोरकर, सदाशिव लब्दे, धर्माजी आडकर, रवींद्र सावंत, रत्नदीप पुजारे, दत्तात्रय घाडीगावकर, गौतम मुणगेकर, प्रमोद दळवी, वसंत शेट्ये, विश्वास मुणगेकर यांची फेरनिवड, तसेच एकनाथ परब, सुनील हिर्लेकर, दिलीपकुमार महाजन यांची निवड करण्यात आली. अंतर्गत हिशेब तपासणीस महेश सावंत, व्यवस्थापक देवदत्त पुजारे यांची फेरनिवड करण्यात आली. यावेळी नंदकुमार बागवे, संजय बांबुळकर, प्रिया सावंत, सीताराम मुणगेकर, रमाकांत सावंत, सुनील सावंत, यशवंत मुरकर, अजित रासम, देवजी रासम, वामण आडकर, अरविंद सावंत, किरण गुरव, भरत सावंत, सुरबा सावंत, बाबू तळगावकर आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते. सचिव बोरकर यांनी आभार मानले.
