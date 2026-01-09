गुहागर -राष्ट्रवादीकडून गुहागरमध्ये मोर्चेबांधणी
राष्ट्रवादीकडून गुहागरमध्ये मोर्चेबांधणी
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका; खासदारांनी दिली निधी
सकाळ वृत्तसेवा
गुहागर, ता. ९ : तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी इच्छुक उमेदवारांना घेऊन भेटीगाठी आणि खासदार सुनील तटकरे यांच्या निधीतून मंजूर झालेल्या विकासकामांच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाचा धडाका सुरू झाला आहे.
खासदार सुनील तटकरे यांच्या निधीतून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बाबाजी जाधव आणि अजय बिरवटकर यांच्याकडे पाठपुरावा करून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष साहिल आरेकर यांनी गुहागर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात विकासकामे मंजूर करून आणली आहेत. या कामांचे भूमिपूजन राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून केले जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांना सोबत घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने गुहागर तालुक्यातील विविध भागात भूमिपूजन कार्यक्रम पार पडले आहेत. त्यामध्ये तळवली, पेवे, कुडली, कारूळ, पाभरे, कोतळूक, आरेगाव अशा विविध भागातील विविध जिल्हा परिषद गटातील कामांचा समावेश आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुती म्हणून लढणार की, पुन्हा एकदा नगरपंचायतीप्रमाणे स्वबळावर निवडणूक लढवणार की, अन्य कोणती आघाडी करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे; पण विकासकामांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने तालुक्यात जोरदार धडाका गेल्या काही दिवसांपासून आपण पाहत आहोत.
