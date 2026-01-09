गाबीत समाजाच्या विकासासाठी पाठपुरावा
16549
गाबीत समाजाच्या विकासासाठी पाठपुरावा
सुनील जोशी ः जामसंडे मळई येथे कामांचे भूमिपूजन
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. ९ ः जामसंडे मळई येथील खाडीकिनारी भागातील रस्ता तसेच संरक्षक भिंतीच्या कामाचे भूमिपूजन गाबीत समाज समस्या निवारण मंचचे अध्यक्ष सुनील जोशी यांच्या हस्ते झाले. गाबीत समाज वस्तीच्या विकासासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्य शासन मेरीटाईम बोर्ड यांच्या माध्यमातून मळई येथील खाडीकिनारचा रस्ता व संरक्षण भिंत कामाचे भूमिपूजन श्री. जोशी तसेच नगराध्यक्षा साक्षी प्रभू यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. यावेळी नगरसेवक रोहन खेडेकर, माधव कुळकर्णी, माजी उपनगराध्यक्ष उमेश कणेरकर, शिवाजी कांदळगावकर, उल्हास मणचेकर, संतोष जुवाटकर, सोनू मालवणकर आदी उपस्थित होते. श्री. जोशी यांनी, तालुक्यात गाबीत समाजाच्या एकूण १९ वाड्या खाडी किनाऱ्यालगत आहेत. या भागाचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाला केली होती. पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या वादळी वाऱ्यामुळे उधाणाचे पाणी वस्तीत घुसून मच्छीमारांचे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी तसेच सुरक्षिततेच्या दृष्टीने संरक्षण भिंत बांधणे आवश्यक होते. सर्वेक्षणानंतर एकूण १९ प्रस्तावांपैकी सुमारे १२ प्रस्ताव मंजूर झाले. या कामी पालकमंत्री नीतेश राणे यांचे सहकार्य लाभल्याचे सांगितले. यावेळी उपस्थितांचा मळई ग्रामस्थांतर्फे सत्कार करण्यात आला. दीक्षा सारंग, राजाराम कोंयडे, सत्यवान मणचेकर, अजित कोंयडे, नंदकिशोर भाबल, विनोद कोयंडे, बाळकृष्ण राजम, कमलाकर मोंडकर, सुदाम कोयंडे, उमेश भाबल, जैनुद्दीन जमादार, बाबाजी ढोके, उर्मिला भाबल, मनस्वी उपरकर, अपर्णा कोंयडे, अनिकेत कोयंडे, रुपेश मणचेकर, हर्षल मणचेकर, प्रमोद मणचेकर, जयप्रकाश कोयंडे, भूषण भाबल, पंढरीनाथ मणचेकर, दीपक सारंग आदी उपस्थित होते.
