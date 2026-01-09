रत्नागिरी- सरलमानक संस्कृत कार्यशाळा उत्साहात संपन्न
सरलमानक संस्कृत
कार्यशाळा उत्साहात
रत्नागिरी, ता. ९ : कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयाच्या भारतरत्न डॉ. पांडुरंग वामन काणे संस्कृत अध्ययन केंद्रात एकदिवसीय जिल्हास्तरीय सरलमानक संस्कृत कार्यशाळा उत्साहात पार पडली.
रत्नागिरी संस्कृत उपकेंद्र व भारतीय भाषा समिती (शिक्षण मंत्रालय, नवी दिल्ली) यांच्या संयुक्त विद्यमाने, गोगटे–जोगळेकर महाविद्यालय (स्वायत्त), रत्नागिरी, जि. प. माध्यमिक शिक्षण विभाग आणि संस्कृत शिक्षक मंडळाच्या सहकार्याने ही कार्यशाळा झाली. समारोप कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे डॉ. गोपीकृष्ण रघु यांनी संस्कृत भाषेची पौराणिक महत्ता व आधुनिक युगातील उपयुक्तता स्पष्ट केली. या कार्यशाळेत जिल्ह्यातील संस्कृत शिक्षक, विद्यार्थी, प्राध्यापक व कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
दिवसभर विविध सत्रांमध्ये मार्गदर्शन करण्यात आले. यात शिरीष भेडसगावकर यांनी सरलमानक संस्कृतची संकल्पना स्पष्ट केली. डॉ. कल्पना आठल्ये यांनी अध्ययन–अध्यापनाच्यादृष्टीने स्वरूप विशद केले. प्रा. अविनाश चव्हाण व प्रा. पूर्वा चुनेकर यांनी प्रौढांसाठी संस्कृत भाषा सोप्या व आकलनसुलभ पद्धतीने कशी वापरता येईल याबाबत मार्गदर्शन केले. डॉ. माधवी जोशी यांनी शैक्षणिक व व्यावहारिक क्षेत्रात सरलमानक संस्कृतच्या अंमलबजावणीची उदाहरणांसह माहिती दिली.
