रत्नागिरी- दामले विद्यालयातील शिष्यवृत्तीच्या विद्यार्थ्यांना तारांगणची सफर

दामलेच्या विद्यार्थ्यांना
तारांगणची सफर
रत्नागिरी, ता. ९ : मेधा कुळकर्णी यांनी आज दामले विद्यालयातील शिष्यवृत्तीची परीक्षा देणाऱ्या पाचवी व आठवीतील ६० विद्यार्थ्यांना तारांगणची सफर घडवली. विद्यार्थ्यांनी तारांगणातील विविध वैज्ञानिक प्रयोग, अंतराळविज्ञानाची माहिती, शैक्षणिक चित्रफितींचा लाभ घेतला. या भेटीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाविषयी कुतूहल व अभ्यासाची गोडी निर्माण झाली. या वेळी कुळकर्णी यांनी मुलांना खाऊ व शैक्षणिक साहित्य दिले. नगरपालिकेकडून स्वच्छता करणाऱ्या सर्व स्वच्छतादुतांना भेटवस्तू देऊन कुळकर्णी यांनी सन्मान केला. या कार्यक्रमास शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नगरसेविका स्मितल पावसकर, नगरसेविका श्रद्धा हळदणकर, पूजा पवार, प्रीती सुर्वे, नगरसेवक राजीव कीर, सौरभ मलुष्टे, मनोज साळवी, नरेंद्र देसाई, मुख्याध्यापक भगवान मोटे, श्रद्धा गांगण, सिद्धी विचारे, अक्षय जोगळेकर, उमेश कुळकर्णी, ऋतुजा कुळकर्णी, शेखर लेले, शैलेश बेर्डे, सायली बेर्डे, संजय आठल्ये, प्रवीण देसाई आदी उपस्थित होते.