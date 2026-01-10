एनएसएस विभागाच्या शिबिराची सांगता
-rat९p१५.jpg-
P२६O१६५७१
रत्नागिरी : करबुडे येथे एस. पी. हेगशेट्ये महाविद्यालयाच्या एनएसएस विभागाच्या शिबिराच्या सांगता समारंभाप्रसंगी उपस्थित विद्यार्थी.
--
‘हेगशेट्ये’चे एनएसएस शिबिर यशस्वी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १० : एस. पी. हेगशेट्ये महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या श्रमदान शिबिराची सांगता करबुडे येथे झाली. विद्यार्थ्यांनी करबुडे गावच्या परिसरात चार वनराई बंधारे, स्वच्छता अभियान, रस्तेबांधणी, शाळेचे सुशोभीकरण, महिला मेळावा, आरोग्य शिबिर असे विविध उपक्रम राबवले. पथनाट्यातून जनजागृती केली.
या वेळी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संजय गवाळे, करबुडे गावच्या सरपंच संस्कृती पाचकुडे गावप्रमुख जानू तांबे, वैभव कळंबटे, रमेश साळवी, सखाराम आग्रे, विलास वेदरे, दिनेश वेदरे, अनंत कारकर, सुरेश कारकर, कृष्णा शितप, सचिन पाचकुडे आदी ग्रामस्थ आणि विद्यार्थी उपस्थित होते. शिबिरात नंदादीप नेत्रालय यांच्यामार्फत मोफत नेत्र तपासणी करण्यात आली. पाककला स्पर्धेत गावातील ४० महिलांनी सहभाग घेतला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.