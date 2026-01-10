रत्नागिरीत शस्त्रास्त्र प्रदर्शन, डॉग शो
रत्नागिरी ः महाराष्ट्र पोलिसदलाचा वर्धापनदिन आणि ‘राष्ट्रीय रस्ता सुरक्षा अभियान’ पोलिसदलाकडून शहरात दुचाकी रॅली काढण्यात आली.
दहशतवादविरोधी सज्जतेचे थरारक दर्शन
‘क्युआरटी पथका’चे प्रात्यक्षिक ; कवायत मैदानावर रंगला पोलिस रायझिंग डे, डॉग शोचेही आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १० : महाराष्ट्र पोलिसदलाचा वर्धापनदिन (रायझिंग डे) आणि ‘राष्ट्रीय रस्तासुरक्षा अभियान’ निमित्त रत्नागिरी जिल्हा पोलिसदलाच्यावतीने पोलिस मुख्यालय येथील कवायत मैदानावर विविध जनजागृतीपर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या सोहळ्यात विद्यार्थ्यांसह नागरिकांनी मोठा प्रतिसाद दिला. शस्त्रास्त्रे आणि थरारक प्रात्यक्षिकेही झाली.
या कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे रत्नागिरी पोलिसदलाच्या ताफ्यातील अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचे प्रदर्शन, उपस्थित विद्यार्थ्यांना या शस्त्रांची माहिती देण्यात आली तसेच क्युआरटी (शीघ्र प्रतिसाद पथक) पथकाद्वारे सादर करण्यात आलेल्या दहशतवादविरोधी प्रात्यक्षिकांनी उपस्थितांच्या अंगावर शहारे आणले. श्वानपथकानेही आपल्या कौशल्याचे सादरीकरण केले. स्वसंरक्षणाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी कराटे प्रशिक्षक प्रशांत नवलगांवी यांनी विद्यार्थ्यांना उपयुक्त टिप्स दिल्या.
शहरातील गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालय, पटवर्धन हायस्कूल, शिर्के हायस्कूल, फाटक हायस्कूल यांसह एकूण १२ शाळांमधील सुमारे एक हजार विद्यार्थी या उपक्रमात उत्साहाने सहभागी झाले होते. त्यांनी यावेळी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे निरसन पोलिस अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आले.
सागरीसुरक्षेचा संदेश आणि रक्तदान शिबिर
या निमित्ताने मिरकरवाडा जेटी येथे विशेष ‘बोट रॅली’ काढण्यात आली. यामध्ये स्थानिक मच्छीमार बांधवांनी आपल्या बोटींसह सहभाग नोंदवला. पोलिस अधीक्षक बगाटे यांनी या रॅलीचा प्रारंभ केला. सामाजिक बांधिलकी म्हणून पोलिस मुख्यालयात रक्तदान शिबिराचेही आयोजन करण्यात आले होते, ज्यात अधिकारी व अंमलदारांनी रक्तदान केले.
