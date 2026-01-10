-कीर्तनसंध्या महोत्सवात नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वें यांचा सन्मान

-rat९p३३.jpg-
रत्नागिरी : नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे यांचा सत्कार कीर्तनसंध्या महोत्सवात करताना राष्ट्रीय कीर्तनकार चारूदत्त आफळेबुवा. डावीकडून उमेश आंबर्डेकर, नगरसेवक राजू तोडणकर, नगरसेविक मानसी करमरकर आणि अवधूत जोशी.
‘कीर्तनसंध्या’त नगराध्यक्ष सुर्वे यांचा सन्मान
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १०: कीर्तनसंध्या महोत्सवात रत्नागिरीच्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे, स्थानिक नगरसेविका मानसी करमरकर आणि नगरसेवक राजू तोडणकर यांचा राष्ट्रीय कीर्तनकार चारूदत्त आफळेबुवांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
दरम्यान, कीर्तनात आफळेबुवांनी महाभारतातील कुरूक्षेत्रावरील पांडव-कौरवांच्या युद्धाचे प्रभावी वर्णन केले. युद्ध, युद्धातील डावपेच, सैन्याची रचना, पायदळ, घोडदळ, हत्ती आणि रथ उभे राहण्याची रचना, सैनिक, रथी आणि महारथी यामधील फरक यांचे वर्णन बुवांनी केले. समाजात वृद्धाश्रम आणि अनाथाश्रमांची वाढत असलेली संख्या कुटुंबव्यवस्था खिळखिळी झाल्याचे दर्शवते; मात्र धोरणकर्त्यांनी याचा विचार करून किमान वृद्धाश्रम आणि अनाथाश्रम एकत्र करण्याची चांगली व्यवस्था केली पाहिजे. त्यामुळे वृद्धांना मुलांचा आधार वाटेल आणि अनाथ मुलांना आजी-आजोबांचे प्रेम लाभायला मदत होईल, असेही बुवांनी सांगितले.
