चिपळूण-विहिरीत अडकलेल्या अजगर पिल्लाचे रेस्क्यू
चिपळूण ः विहिरीतून बाहेर काढलेले अजगराचे पिल्लू.
विहिरीत अडकलेल्या
अजगर पिल्लाचे रेस्क्यू
चिपळूण, ता. ९ः तालुक्यातील तनाळी येथे सुमारे ३० फूट खोल विहिरीत अनेक दिवसांपासून अडकलेल्या अजगराच्या पिल्लाचे वर्ल्ड फॉर नेचर रत्नागिरी जिल्हा शाखेच्या बचावपथकाने यशस्वी रेस्क्यू करून त्यास जीवदान दिले.
दोन दिवसांपूर्वी तनाळी येथील विक्रांत टेरवकर व सिद्धेश डिंगणकर यांनी वर्ल्ड फॉर नेचर रत्नागिरी जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क साधून विहिरीत अजगराचे पिल्लू अडकल्याची माहिती दिली. माहिती मिळताच संस्थेचे जिल्हाध्यक्ष व सर्पमित्र प्रथमेश पवार, प्राणीमित्र जाकिर परकार व जिल्हा कार्याध्यक्ष अमित जाधव हे तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले.
विहिरीत सुमारे १० ते १५ फूट पाणी असल्याने अजगरास तत्काळ पकडणे शक्य नव्हते. विविध उपाययोजना करूनही यश न आल्याने विहीर रिकामी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. डिंगणकर यांच्या सहकार्याने दोन दिवसांत विहीर रिकामी करण्यात आली. त्यानंतर सर्पमित्र प्रथमेश पवार यांनी विहिरीत उतरून अजगराच्या पिल्लास पकडले. या घटनेची माहिती रामपूर बीटचे वनरक्षक राहुल गुंठे यांना देण्यात आली असून, त्यांच्या उपस्थितीत सदर अजगरास नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितपणे सोडण्यात आले.
