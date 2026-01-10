तिर्लोट आंबेरी माजी विद्यार्थ्यांचा स्नेहमेळावा ठाणे येथे उत्साहात
16687
तिर्लोट आंबेरी माजी विद्यार्थी
संघाचा स्नेहमेळावा उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १० ः तालुक्यातील तिर्लोट आंबेरी येथील माजी विद्यार्थी संघाचा मेळावा ठाणे येथे उत्साहात झाला. विविध मान्यवरांचे सन्मान यावेळी करण्यात आले. मंडळाने सामाजिक बांधिलकी जपत शैक्षणिक सुविधेबरोबरच ग्रामसुविधा निर्माण करण्यासाठी कटिबद्ध होऊन अविरत सुरू ठेवलेले कार्य कौतुकास्पद असल्याचे मत प्रमोद कांदळगावकर यांनी यावेळी व्यक्त केले.
ठाणे येथील सभागृहात कार्यक्रम झाला. यावेळी मनोज मसुरकर, मंडळाचे अध्यक्ष प्रल्हाद भाबल, कार्याध्यक्ष श्रीधर प्रभू, पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका सौ. संगीता आंबेकर, माजी अध्यक्ष दीपक भाबल, सरचिटणीस राजेंद्र पडेलकर, खजिनदार बाळ जुवाटकर उपस्थित होते. श्री. कांदळगावकर यांनी, स्नेहमेळावातून स्नेह जपला जातो. विखुरलेल्या शहरातून गावचे गावपण टिकून राहण्यासाठी प्रयत्न होत असल्याचे सांगितले. श्री. मसुरकर यांनी, जीवनात तुझं माझं न करता सर्व कुटुंब आपले आहे, असे समजून वागल्यास कुटुंब व्यवस्थेची आवश्यकता लक्षात येईल असे सांगितले. यावेळी सौ. आंबेरकर यांना शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ देऊन सन्मानित करण्यात आले. या निमित्ताने संजय भाबल यांच्यासह कलाकारांनी सादर केलेल्या नुत्याने उपस्थित आनंदले. याप्रसंगी विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. माजी मुख्याध्यापिका सौ. नेहा भाबल यांनी सूत्रसंचालन केले. विद्याधर आंबेरकर यांनी प्रास्ताविकात आढावा घेतला. याप्रसंगी गावचे सुपुत्र संदीप जुवाटकर, प्रवीण भाबल, वर्षा भाबल, अॅड. विकास जोशी आदी उपस्थित होते.
