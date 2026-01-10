एकांकिका
एकांकिकेत ‘प्रेम की यातना’ द्वितीय
मधुमिलिंद संस्थेचे सादरीकरण ; दिग्दर्शन, अभिनय, प्रकाशयोजना प्रथम
रत्नागिरी, ता. ९ ः परूळे युवक कला, क्रीडा मंडळाच्या स्व. अॅड. अभयकुमार देसाई स्मृती राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धा नुकतीच झाली. स्पर्धेत शहरातील ‘मधूमिलिंद’ या संस्थेच्या ‘प्रेम की यातना’ या एकांकिकेने द्वितीय क्रमांक पटकावला. वैयक्तिक दिग्दर्शन, प्रकाशयोजना, अभिनय प्रथम व स्त्री अभिनय द्वितीय अशी चार पारितोषिकेही पटकावली आहेत.
प्रेम की यातना या एकांकिकेचे दिग्दर्शन व प्रकाशयोजना शेखर मुळ्ये यांनी केले व ते या एकांकिकेतून सार्थ झाले. दिग्दर्शन व प्रकाशयोजनेचे प्रथम पारितोषक मिळाले. सर्वोत्कृष्ट अभिनेता दीपक माणगांवकर व सर्वोत्कृष्ट स्त्री अभिनयाचे द्वितीय पारितोषिक मुक्ता शेंबेकर यांना मिळाले. या आधी राजापूर-ओणी येथे झालेल्या राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धेत याच एकांकिकेने अभिनयाचे द्वितीय पारितोषिक पटकावले होते. स्पर्धेत एकूण १७ एकांकिका झाल्या होत्या.