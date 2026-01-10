‘आधार-व्हॉटसॲप’ ज्येष्ठांना मार्गदर्शक
मोहन दहिकर ः कुडाळमध्ये ज्येष्ठ नागरिक मेळावा उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १० ः अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर आपल्या दैनंदिन जीवनात करणे गरजेचे आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘आधार व्हॉट्सॲप’ चॅनेल सदैव कार्यरत असणार आहे. या चॅनेलवरून आवश्यक सूचना ज्येष्ठांपर्यंत पोहोचविल्या जाणार आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांनी या चॅनेलचा उपयोग करावा, असे आवाहन सिंधुदुर्ग पोलिस अधीक्षक मोहन दहिकर यांनी येथे केले.
महाराष्ट्र पोलिस दल वर्धापन दिनानिमित्त सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलिसांतर्फे जिल्ह्यातील ‘हाक आमची साथ तुमची’ या टॅगलाईनखाली ज्येष्ठ नागरिक मेळावा व ज्येष्ठांकरिता संवादातून आधार-व्हॉटसॲप चॅनल लोकार्पण सोहळा येथील वासुदेवानंद सरस्वती सभागृहात आयोजित केला होता. त्यावेळी ते बोलत होते. पद्मश्री परशुराम गंगावणे, जिल्हा विधी सेवा व प्राधिकरण सचिव संपूर्णा मुंडेवाडी, ज्येष्ठ नागरिक संघटना जिल्हाध्यक्ष राजस रेगे, ज्येष्ठ नागरिक संघाचे सचिव सखाराम सकपाळ, सावंतवाडी उपविभागीय पोलिस अधिकारी विनोद कांबळे, सिंधुदुर्ग पोलिस उपअधीक्षक श्वेता खाडे आदी उपस्थित होते.
कार्यक्रमाची सुरुवात राष्ट्रगीत व महाराष्ट्र गीताने झाली. आधार-व्हॉटसॲप चॅनेलचे लोकार्पण श्री. गंगावणे यांच्या हस्ते झाले. माड्याचीवाडी-रायवाडी येथील सुरेश बिर्जे जीवन आधार चॅरिटेबल ट्रस्ट (पिंगुळी) संचलित जिव्हाळा सेवाश्रमाचे संस्थापक अध्यक्ष सुरेश बिर्जे, संविता आश्रम (पणदूर) संस्थापक संदीप परब, सीताराम संजीवनी आनंदाश्रम (निवती) च्या सानिका तुळसकर, आनंदाश्रम (अणाव) चे बबन परब, दिविजा आश्रमाचे (असलदे) संकेत शेटये यांचा सत्कार करण्यात आला. संपूर्णा मुंडेवाडी यांनी ज्येष्ठ नागरिक समस्या व कायदेविषयक मार्गदर्शन केले. प्रवीण कोल्हे यांनी ‘डिजिटल अरेस्ट’ची माहिती दिली. नलिनी शिंदे यांनी प्रास्ताविक केले. अमर प्रभू यांनी सूत्रसंचालन केले.
