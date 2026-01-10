सावंतवाडीत कायस्वरुपी रंगमंच उभारा
रुजुल पाटणकर ः उद्यानाच्या परिसराबाबत विचार करा
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १० : शहराची सांस्कृतिक पार्श्वभूमी लक्षात घेता येथील उद्यानाच्या परिसरात असलेल्या नाल्यावर कायमस्वरुपी रंगमंचाची उभारणी करा. त्यासाठी पालिका प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी भाजप युवा नेते रुजूल पाटणकर व सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या मान्यवरांनी केली. याबाबतचे निवेदन प्रशासकीय अधिकारी वैभव अंधारे यांना देण्यात आले. यावेळी आसावरी शिरोडकर उपस्थित होत्या. दरम्यान, शहरात मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम होतात; मात्र त्यासाठी रंगमंच उभारण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे याबाबत नगराध्यक्षा श्रद्धा भोसले यांनी सकारात्मक विचार करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
याबाबत दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे, की संस्थानकालीन परंपरा लाभलेल्या सावंतवाडी शहराला सांस्कृतिक कलेचा वारसा आहे. या ठिकाणी गेली अनेक वर्षे पालिकेसह अनेक सामाजिक संस्था, राजकीय पक्ष यांच्या माध्यमातून अनेक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतात. हे कार्यक्रम पालिकेच्या जनरल जगन्नाथराव भोसले उद्यानासमोर घेण्यात येतात. मात्र, त्या ठिकाणी रंगमंच उभारण्यासाठी मोठा खर्च येतो आणि तो खर्च एखाद्या सामाजिक संस्थेला किंवा नवोदित कलाकारांना परवडणारा नसतो. त्यामुळे कार्यक्रम आयोजित करण्याची इच्छा असूनही अनेक अडचणी येतात. कलाकारांची मागणी लक्षात घेता उद्यानाच्या बाजूला असलेल्या नाल्यावर कायमस्वरुपी रंगमंच उभारावा. तसेच त्यासाठी आवश्यक असलेल्या अन्य सुविधा त्या ठिकाणी उपलब्ध करून द्याव्यात, जेणेकरून त्या ठिकाणी कार्यक्रम घेणे सोईचे होईल.’ यावेळी मालवणी कवी दादा मडकईकर, ज्येष्ठ तबला वादक किशोर सावंत, ओंकार कलामंचाचे अध्यक्ष अमोल टेंबकर, एम. जे. डान्स ॲकॅडमीचे संचालक महेश जांभोरे, ‘टीम शिवाजी’चे संचालक शिवाजी जाधव, पूजा सावंत, भूवन नाईक आदी उपस्थित होते.