वेंगुर्ले केंद्रशाळेची घोडदौड कौतुकास्पद
वेंगुर्ले ः केंद्रशाळेच्या वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभाप्रसंगी अभिषेक वेंगुर्लेकर यांच्या हस्ते मातृछाया अनाथाश्रमाचे संचालक संदीप नाईक यांचा सन्मान करण्यात आला.
संदीप नाईक ः बक्षीस वितरण, स्नेहसंमेलन उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. १० ः वेंगुर्ले शाळा क्र. १ ला १८० वर्षांचा इतिहास आहे. सर्वांत जास्त पटसंख्या असलेली ही शाळा अभ्यासासोबतच खेळातसुद्धा पुढे आहे. ही शाळा नावारूपास येण्यासाठी जास्तीत जास्त सहकार्य राहील, असे आश्वासन पणजी येथील मातृछाया अनाथाश्रमाचे संचालक संदीप नाईक यांनी बक्षीस वितरण समारंभप्रसंगी दिले.
केंद्रशाळा वेंगुर्ले क्र. १ चा वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभ व स्नेहसंमेलनाचा कार्यक्रम नुकताच शाळेच्या ‘विठाई’ सभागृहात उत्साहात झाला. व्यासपीठावर मातृछाया अनाथाश्रमाचे संचालक श्री. नाईक, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष अभिषेक वेंगुर्लेकर, उपाध्यक्ष सेजल रजपूत, सदस्य इंद्रायणी पडवळ, देवेंद्र वेंगुर्लेकर, पूजा भगत, संजय पिळणकर, ॲड. संदीप परब आदी उपस्थित होते.
विद्यार्थ्यांनी ईशस्तवन आणि स्वागतगीताने कार्यक्रमाची सुरुवात केली. उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना पारितोषिक वितरण केले. मुख्याध्यापक ज्ञानेश्वर हरमलकर यांनी अहवाल वाचन केले. गुणवंत विद्यार्थ्यांचे मान्यवरांनी कौतुक केले. स्नेहसंमेलनात विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या विविध कलाविष्कारांनी रसिक मंत्रमुग्ध केले. अनुश्री कुशे यांनी सूत्रसंचालन केले. लीना नाईक यांनी आभार मानले.
