‘कला उत्सव’ विजेत्यांचा कणकवली येथे सत्कार
16756
कणकवली ः कला उत्सव स्पर्धेतील विजेत्यांना मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.
‘कला उत्सव’ विजेत्यांचा
कणकवली येथे सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
आचरा, ता. १० ः यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे (यशदा) येथे एनसीईआरटी दिल्ली व एससीईआरटी पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘राष्ट्रीय कला उत्सव स्पर्धा २०२५’चे आयोजन केले होते. या स्पर्धेत यशस्वी झालेल्यांचा कणकवली येथे सत्कार करण्यात आला.
यामध्ये लोकसंगीत समूह वाद्य वादन या कला प्रकारामध्ये संगीत शिक्षक संदीप पेंडूरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेठ नवीनचंद्र मफतलाल विद्यालय खारेपाटणने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला. या देदीप्यमान कामगिरीमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. या अभूतपूर्व यशाबद्दल प. पू. भालचंद्र महाराज संस्थान, कणकवली यांच्यातर्फे भालचंद्र महाराज यांच्या १२२ व्या जयंती महोत्सवामध्ये मार्गदर्शक श्री. पेंडूरकर व राष्ट्रीय सुवर्णपदक विजेते विद्यार्थी आयुष मांगले, आर्या मोसमकर, सुमित ठोसर व वंश कानडे तसेच या संघाला विशेष सहकार्य करणारे श्रीधर पाचंगे यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. याप्रसंगी संस्थानचे विश्वस्त प्रसाद अंधारी, भरत उबाळे, गजानन उपरकर, सुधीर सावंत (मुंबई), काशिनाथ कसालकर, नागेश मुसळे, व्यवस्थापक विजय केळुसकर उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.