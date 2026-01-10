''कोंडये''च्या विद्यार्थ्यांची जेसीबीतून मिरवणूक
लांजा ः जिल्हास्तरीय शालेय क्रीडा स्पर्धेत कोंडये शाळा नं. एकच्या खो-खो लहान गट मुलांच्या संघाने प्रथम क्रमांक पटकावला.
खो-खो स्पर्धेत यश; ग्रामस्थांमध्ये उत्साहाचे वातावरण
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. १० ः जिल्हास्तरीय शालेय क्रीडा स्पर्धेत खो-खो (लहान गट) मुलांच्या संघाने अजिंक्यपद पटकावल्यानंतर लांजा तालुक्यातील कोंडये ग्रामस्थांनी गुरूवारी (ता. ९) खेळाडूंचे स्वागत करण्यात आले. फटाक्यांची आतषबाजी, डीजेचा कडकडाट आणि जेसीबीत बसवून काढलेल्या मिरवणुकीमुळे हा विजयोत्सव जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
डेरवण येथे नुकत्याच जिल्हास्तरीय हिवाळी क्रीडा स्पर्धा पार पडल्या. या स्पर्धेत कोंडये शाळा नं. १च्या मुलांच्या संघाने खो-खो खेळात उत्कृष्ट कामगिरी करत ‘जिल्हा चॅम्पियनशिप’वर आपले नाव कोरले. ग्रामीण भागातील या चिमुकल्यांनी जिल्ह्याच्या मैदानात मिळवलेले हे यश ऐतिहासिक मानले जात आहे. विजयी संघ गुरूवारी रात्री गावात दाखल झाला. या वेळी कोंडये गावच्या सीमेवर शेकडो ग्रामस्थ आणि पालकांनी मोठी गर्दी केली होती. खेळाडूंचे स्वागत केल्यानंतर त्यांची भव्य मोटारसायकल रॅली काढण्यात आली. आकर्षणाचे केंद्र ठरली ती म्हणजे खेळाडूंना जेसीबीमध्ये बसवून काढलेली मिरवणूक. डीजेच्या तालावर आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीत संपूर्ण गाव न्हाऊन निघाले होते. संघात प्रेम चंदुरकर (कर्णधार), पार्थ झिमण, अर्णव माईल, अर्णव शिंदे, सम्यक कांबळे, कौशल नाटेकर, श्रवण गुरव आणि वेदांत रांबाडे यांचा समावेश आहे. या खेळाडूंना क्रीडा प्रशिक्षक चेतन नाटेकर यांचे मार्गदर्शन लाभले होते.
