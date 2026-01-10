कऱ्हाडे ब्राह्मण संघातर्फे विद्यार्थ्यांना पुस्तके वाटप
16784
कऱ्हाडे ब्राह्मण संघातर्फे
विद्यार्थ्यांना पुस्तके वाटप
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. १० ः सिंधुदुर्ग जिल्हा कऱ्हाडे ब्राह्मण संघातर्फे प्रतिवर्षी झाशीची राणी जयंतीनिमित्त झाशीची राणी चरित्र पुस्तकांचे वितरण कार्यक्रम येथील सेंट्रल प्रायमरी स्कूल शिरोडा क्र. १ येथे नुकताच झाला.
याप्रसंगी सिंधुदुर्ग जिल्हा कराडे ब्राह्मण संघाचे अध्यक्ष प्रदीप जोशी, सल्लागार श्री. उमर्ये, सदस्य श्री. खांडेकर, नीलम जोशी, मुख्याध्यापिका सुनंदा तिवरेकर, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्षा पूनम हडकर, उपाध्यक्ष विद्याधर धानजी, आदी उपस्थित होते. श्री. जोशी यांनी मुख्याध्यापिका तिवरेकर यांचे, व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष हडकर यांनी उपाध्यक्ष धानजी यांचे गुलाब पुष्प देऊन स्वागत केले. मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन, सरस्वती पूजन व झाशीची राणी लक्ष्मीबाई प्रतिमापूजन करण्यात आले. विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते १०० झाशीची राणी चरित्र पुस्तकांचे वितरण करण्यात आले. यानिमित्त प्रशालेतील वैयक्तिक क्रीडा प्रकारात प्राविण्य प्राप्त मिळविलेल्या नीया जाधव, विभा कानजी, लावण्या राऊत यांना संघातर्फे रोख रक्कम, प्रशस्तीपत्र व गुलाब पुष्प देऊन गौरविले. श्री. जोशी यांच्या हस्ते शाळेला झाशीची राणी प्रतिमा भेट म्हणून प्रदान केली. यावेळी उपशिक्षक सागर कानजी, पल्लवी नाईक, सुरेखा नाईक, सुवर्णा बांगर, प्रांजली मोहिते आदी उपस्थित होते. सागर कानजी यांनी सूत्रसंचालन केले. उमर्ये यांनी प्रास्ताविक केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.