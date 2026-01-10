सावंतवाडी रुग्णालयात २० ला आरोग्य शिबिर
सावंतवाडी ः सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान, कोकण कला व शिक्षण विकास संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने येथील उपजिल्हा रुग्णालयात २० जानेवारीला सकाळी १० ते सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत मोफत आरोग्य तपासणी व शस्त्रक्रिया नोंदणी शिबिराचे आयोजन केले आहे. शिबिराचे उद्घाटन सामाजिक बांधिलकीचे अध्यक्ष प्रा. सतीश बागवे, कोकण संस्थेचे अध्यक्ष दयानंद कुबल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे. या शिबिरासाठी भ. क. ल. वालावलकर रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालय, डेरवण यांचे सहकार्य लाभले आहे. शिबिरात अनुभवी व तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून हृदयविकार (अँजिओप्लास्टी, बायपास), युरोलॉजी (मूत्रपिंड व प्रोस्टेट विकार), अस्थिरोग (अपघात व सांधेदुखी), कॅन्सर शस्त्रक्रिया, डोळ्यांचे विकार (मोतिबिंदू व कॉर्निया), स्त्रीरोग, कान-नाक-घसा तसेच जनरल सर्जरी अशा विविध विभागांतील आजारांची तपासणी करण्यात येणार आहे. आवश्यक रुग्णांची शस्त्रक्रियेसाठी नोंदणी केली जाणार आहे. लाभार्थींनी पिवळे किंवा केसरी रेशनकार्ड तसेच आधारकार्ड सोबत आणणे आवश्यक आहे. रुग्णांसाठी नाश्ता, चहा व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. ऐवळे यांनी केले आहे. तुळस (ता. वेंगुर्ले) येथेही २१ जानेवारीला वेताळ प्रतिष्ठान तुळस व कोकण संस्था यांच्या माध्यमातून आरोग्य शिबिर होणार आहे.