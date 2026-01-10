-रेखाकला परीक्षेत कबनूरकर स्कूलचा निकाल १०० टक्के
साखरपा : रेखाकला परीक्षेत ए ग्रेड मिळवलेले विद्यार्थी गणेश मावेनूर, ऋचा पाटील आणि उमंग भिंगार्डे.
कबनूरकर शाळेचा कला क्षेत्रात ठसा
शासनाच्या रेखाकला परीक्षेत १०० टक्के निकाल
सकाळ वृत्तसेवा
साखरपा, ता. १० : शासनाच्या कला आणि संचालनालयातर्फे सप्टेंबर महिन्यात घेण्यात आलेया रेखाकला परीक्षांचा निकाल जाहीर झाला आहे. यामध्ये कोंडगाव येथील श्रीमान दत्तात्रय कबनूरकर इंग्लिश स्कूलने १०० टक्के यश संपादन केले आहे. शाळेच्या तीन विद्यार्थ्यांनी ए ग्रेड मिळवली आहे. एलिमेंटरी परीक्षेत शाळेचे ११ विद्यार्थी बसले होते. त्यापैकी ऋचा पाटील आणि उमंग भिंगार्डे यांना ए ग्रेड मिळाली असून, अनिशा बेटकर, गौरीज बने, गार्गी शिंदे आणि नित्या सावंत यांनी बी ग्रेड मिळवली. इंटरमिजिएट परीक्षेत १० विद्यार्थी प्रविष्ट झाले होते. यात गणेश मावेनूर याने ए ग्रेड मिळवली आहे. रुद्र काचरे आणि प्रशांत शेडे यांना बी ग्रेड मिळाली आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना कलाशिक्षक विष्णू परीट यांनी मार्गदर्शन केले होते. संस्था अध्यक्ष श्रीधर कबनूरकर, मुख्याध्यापिका लीना कबनूरकर, उपमुख्याध्यापिका प्राजक्ता गद्रे आणि सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अभिनंदन केले आहे.
