शमिका गवंडीचा दिल्लीत २५ जानेवारीला सत्कार
16796
शमिका गवंडीचा दिल्लीत
२५ जानेवारीला सत्कार
सावंतवाडी, ता. १० ः राष्ट्रीय स्तरावर आयोजित ‘वीरगाथा ५.०’ उपक्रमात जिल्हा परिषद पूर्व प्राथमिक शाळा कास क्रमांक १ येथील विद्यार्थिनी शमिका गवंडी हिची राष्ट्रीय स्तरावर निवड झाली आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या हस्ते दिल्ली येथे २५ जानेवारीला तिचा सत्कार होणार आहे.
देशभरातून १०० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. यात शमिकाची झालेली निवड अभिमानास्पद ठरली आहे. शिक्षण मंत्रालय व संरक्षण मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविलेल्या या उपक्रमात संपूर्ण भारतातील ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतून तसेच १८ देशांतील ९१ शाळांमधून १.९२ कोटी विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला होता. त्यातून १०० विद्यार्थी निवडले. शमिका हिने आपल्या सर्जनशीलतेने व उत्कृष्ट सादरीकरणाने विशेष यश प्राप्त केले आहे. शंभर विजेत्यांमध्ये शमिकाने या यादीत २३ वे स्थान मिळवले आहे. या यशाबद्दल तिला दहा हजार रोख, प्रशस्तीपत्र व राष्ट्रीयस्तरावर सन्मान मिळणार आहे. तसेच संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या हस्ते हा सत्कार दिल्ली येथे २५ जानेवारीला होणार आहे. या यशामध्ये जिल्हा परिषद शाळा कास क्र. १ च्या मुख्याध्यापिका तसेच सर्व शिक्षकांचे मार्गदर्शन लाभले. यासाठी तिला वडील सदू गवंडी आणि आई भागिरथी यांचे सहकार्य व मार्गदर्शन लाभले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.