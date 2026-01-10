आशासेविका रसिका जाधव यांचे निधन
आशासेविका रसिका जाधव यांचे निधन
चिपळूण ः शहरातील पाग-बौद्धकॉलनी येथील आशासेविका रसिका (मनोरमा) रत्नदीप जाधव (वय ३८) यांचे निधन झाले. नृत्य सरावादरम्यान त्यांना हृदयविकाराचा धक्का बसला. त्यानंतर उपचार सुरू असतानाच त्यांचा काल (ता. ९) मृत्यू झाला. त्यांच्या पश्चात पती, मुलगा, सासू, नणंद असा परिवार आहे.
रसिका जाधव या नृत्य सरावासाठी गेल्या होत्या. नृत्य सराव सुरू असताना त्यांना अचानक खाली कोसळल्या. त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल केले होते; मात्र उपचार सुरू असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला. डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांचा मृत्यू हृदयविकाराने झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी चिपळूण पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. वंचित बहुजन आघाडी चिपळूण तालुकाप्रमुख श्रीधर सकपाळ यांच्या त्या कन्या होत.
