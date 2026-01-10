-ठाकरे सेनेकडून स्वीकृतसाठी इच्छुकांची भाऊगर्दी
स्वीकृत नगरसेवकपद कुणाच्या पदरात?
चिपळूण पालिका ; ठाकरे सेनेकडून इच्छुकांची भाऊगर्दी
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १० : येथील पालिकेत ठाकरे सेनेतील कोणत्या गटाला स्वीकृत नगरसेवकपद मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. स्वीकृत सदस्यपदासाठी पराभूत उमेदवारांसह काही माजी नगरसेवक इच्छुक आहेत. त्यामुळे पक्षासाठी काम करणारे कार्यकर्ते नाराज आहेत.
चिपळूण पालिकेची पंचवार्षिक निवडणूक नुकतीच झाली. या निवडणुकीत शिवसेनेतील दोन गट समोरासमोर पाहायला मिळाले. आमदार भास्कर जाधव यांनी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीबरोबर आघाडी करून माजी आमदार रमेश कदम यांना नगराध्यक्षपदासाठी पाठिंबा दिला. त्या बदल्यात काही जागा पदरात पाडून घेतल्या; मात्र माजी खासदार विनायक राऊत यांनी नगराध्यक्षपदासह सर्वच जागांवर उमेदवार उभे केले. त्याचा फटका माजी आमदार रमेश कदम यांना बसला. तसा शिवसेनेच्या नगरसेवकपदाच्या उमेदवारांनाही बसला. त्यामुळे अनेकांनी नाराज होऊन आपल्या पदाचे राजीनामे दिले आहेत. नाराज कार्यकर्त्यांची समजूत काढण्यासाठी पक्षाच्या वरिष्ठ पातळीवरून कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत; परंतु स्वीकृत म्हणून पालिकेत जाण्यासाठी पक्षाचे काही जुने पदाधिकारी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार झाले आहेत. पक्षाचा पालिकेतील गटनेता निवडताना आम्हाला विश्वासात घेतले गेले नाही, अशी काहींची तक्रार आहे. पालिका निवडणुकीनंतर पुढील दिशा ठरवण्यासाठी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका झाल्या. त्यात आम्हाला विश्वासात घेतले नाही. या बैठकीचे निमंत्रण दिलेले नाही, अशी पराभूत उमेदवारांची खंत आहे. जे उमेदवार काठावर पराभूत झाले आहेत त्यांच्यापैकी एकाला स्वीकृत म्हणून संधी मिळावी, अशी मागणी सुरू आहे.
चिपळूण पालिकेत शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाकडून जो उमेदवार दिला जाईल तो पक्षाचा प्रामाणिक कार्यकर्ता असेल. कोणत्याही गटातटाचा विचार न करता सामान्य शिवसैनिकाला संधी दिली जाईल.
- भैय्या कदम, शहरप्रमुख, शिवसेना उद्धव ठाकरे गट
