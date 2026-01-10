‘आवास’ योजनेमुळे गरजूंना हक्काचे घर
‘आवास’ योजनेमुळे गरजूंना हक्काचे घर
रश्मी टेंबुलकर ः आनंदव्हाळ-कर्लाचाव्हाळ येथे घरकुल कामांचा प्रारंभ
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १० : शासनाच्या योजना तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ग्रामपंचायत कटिबद्ध आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेमुळे अनेक कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार होत आहे, असे प्रतिपादन आनंदव्हाळ सरपंच रश्मी टेंबुलकर यांनी आज केले.
महाराष्ट्र शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आनंदव्हाळ-कर्लाचाव्हाळ ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील मंजूर घरकुलांचा आज मान्यवरांच्या उपस्थितीत प्रारंभ करण्यात आला. या कार्यक्रमाला स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
ग्रामीण भागातील गरजू कुटुंबांना हक्काचे पक्के घर मिळावे, या उद्देशाने शासनामार्फत ही योजना राबविली जात आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या घराच्या कामाचा श्रीगणेशा मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला.
या सोहळ्याला सरपंच टेंबुलकर यांच्यासह ग्रामपंचायत अधिकारी लक्ष्मण सरमळकर, गावाचे पोलिसपाटील दशरथ गोवेकर, ग्रामपंचायत सदस्य अनिल सुकाळी, कर्मचारी विजय चव्हाण, अवंतिका सांडव, माजी सरपंच रवींद्र टेंबुलकर, रोजगार सेवक अश्विनी सुकाळी, परिचारिका श्रीमती सरमळकर, अरविंद वाक्कर, शुभांगी वाक्कर आणि संतोष वाक्कर आदी उपस्थित होते. ग्रामविकास अधिकारी सरमळकर यांनी घरकुल योजनेच्या तांत्रिक बाबींची आणि पुढील टप्प्यांची माहिती उपस्थितांना दिली. या सोहळ्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून, ग्रामस्थांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले आहे.
